Політичну ієрархію художник показав за допомогою червоних краваток

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Результати тристоронньої зустрічі президента США Дональда Трампа, лідера Китаю Сі Цзіньпіна та глави Кремля Володимира Путіна, яка відбулась у Шеньчжені 19 листопада, виявились дещо невиразними . Через це вона стала об'єктом жартів, мемів та шаржів.

Так, словацький карикатурист дуже влучно зобразив головних учасників саміту, відповідно до відведених їм ролей. Його карикатуру під назвою "Ієрархія" опублікувало видання Denník N. На зображенні показано, хто кого контролює в сучасному світі.

Карикатурист Мартін Шутовец на псевдо Шуті поставив Володимира Путіна між Сі Цзіньпіном і Дональдом Трампом. Сі тримає за червону краватку Путіна, а той – за краватку Трампа.

Шуті намалював Путіна з оголеним торсом, а Трампа – в червоній кепці

Путін на малюнку нижчий за обох сусідів та одягнутий у військові штани і берці, при цьому він стоїть з голим торсом, як в молодості, та злим виразом на обличчі. Водночас його місце посередині показує подвійне становище, оскільки він тримає Трампа за червону краватку так, як Сі тримає за таку ж краватку його. При цьому Сі стоїть спокійно, тоді як Трамп здіймає в повітря стиснуті кулаки з пришелепкуватим виразом на обличчі.

Додамо, що Мартін Шутовец вивчав графічний дизайн в Академії образотворчих мистецтв у Братиславі у професора Любоміра Лонгауера. Він регулярно публікує малюнки та комікси з початку 21 століття. За свою кар'єру він опублікував п'ять графічних книг, які містять карикатури на найбільш резонансні для сучасності події.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Шеньчжені Трамп, Сі та Путін домовились про те, чого не існує, а також про те, чи змінив щось для України саміт у Китаї.