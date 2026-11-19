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Польський парламент долучиться до підтримки вступу України до Європейського Союзу та направить до Києва свого спеціального представника з питань європейської інтеграції.

Про це повідомила заступниця голови Верховної Ради України Олена Кондратюк після зустрічі з віцемаршалком Сейму Польщі Монікою Веліховською у Варшаві.

Під час зустрічі було обговорено важливість постійної підтримки діалог і тісного контакту на рівні керівництва парламентів наших держав, а також на рівні Парламентської асамблеї України та Польщі, яку співочолюють Олена Кондратюк та Моніка Веліховська.

У цьому контексті обговорили створення та діяльність Польсько-української парламентсько-експертної групи з підтримки європейської інтеграції України. Зі сторони Сейму її співголовою стала Моніка Веліховська. До складу групи з польської сторони також увійшли депутати Сейму Павел Коваль, Агнешка Помаска, Анджей Гжиб, Збігнєв Рау та Павел Яблонський.

"Віцеспікерка Моніка Веліховська також повідомила мене, що в межах роботи цієї Групи Сейм планує відрядити до Києва свого представника пана Роберта Смоленя. Він досвідчений посадовець, який має експертні знання у сфері європейських справ", — зазначила віцеспікерка Олена Кондратюк.

За її словами, завданням спецпредставника буде надання безпосередньої підтримки українській стороні в процесі інтеграції України до Європейського Союзу. Роберт Смолень має досвід роботи над законодавством, необхідним для вступу Польщі до ЄС, зокрема, працював над механізмами співпраці уряду та парламенту з європейських питань.

"Крім того обговорили з пані Монікою імплементацію в Сеймі Польщі нещодавно-ухваленої резолюції Європарламенту щодо українських дітей. А саме необхідність посилення та розширення санкцій за злочини рф з незаконної депортації, мілітаризації та зміни ідентичності українських дітей. Тих, яких росія викрадає та 1,6 млн наших дітей на тимчасово-окупованих територіях України", — повідомила віцеспікерка Олена Кондратюк.

Під час зустрічі також піднімалося питання продовження військової допомоги, безпекової та оборонної співпраці України та Польщі. Зокрема постачання літаків МіГ-29, обмін досвідом і експертизою в сфері дронових технологій.