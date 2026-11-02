Як підготувати автомобіль до морозів: українці поділилися дієвими лайфхаками

Якщо подбати про все заздалегідь, зимовий сезон не принесе неприємних сюрпризів

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Автомобіль необхідно підготувати до зимового сезону. Потрібно перевірити гальма й акумулятор, замінити літню рідину склоомивача на зимову та захистити двері від примерзання тощо.

Про це розповіли користувачі соцмережі Threads на запитання українки, як підготувати автівку до першої зими водійки. Люди активно ділилися власним досвідом. Детальні рекомендації дав автор акаунта grytsan_td.

Що перевірити до перших морозів

Перш за все потрібно перевірити гальмівні диски й колодки. Їхній стан зручно оцінити під час сезонної заміни шин: працівники шиномонтажу підкажуть, чи потребують ці деталі уваги. Потім — перевірка акумулятора і чищення контактів.

Ще до перших морозів літню рідину склоомивача треба замінити зимовою. До набору для автомобіля взимку варто додати щітку для снігу та засіб для розморожування скла.

Як захистити двері та подбати про видимість

Також потрібно вимити всі дверні ущільнювачі й обробити їх силіконовим мастилом. Це допоможе дверцятам не примерзнути в мороз.

Вікна зсередини слід помити та обробити антизапотівачем. Засіб для розморожування скла радять використовувати обережно: такі рідини зазвичай виготовляють на основі спирту, тому, щоб не пошкодити лакове покриття, їх потрібно спрямовувати лише на скло.

На що звертати увагу перед виїздом і під час руху

Перед виїздом важливо перевіряти двірники: вони не мають примерзати до скла. Також перед кожною поїздкою потрібно контролювати стан коліс: на морозі тиск у шинах може падати. Також застерігають від використання ручника в морози. Він може примерзнути, і тоді автомобіль не вдасться зрушити з місця.

Узимку потрібно починати гальмувати раніше, ніж улітку: гальмівний шлях може бути довшим. Про це варто пам’ятати вже під час перших поїздок у холодну погоду. Крім того, на поворотах потрібно сильніше знижувати швидкість, бо може занести.

Також у коментарях порадили використовувати захисний чохол на лобове скло та дзеркала автомобіля від снігу, льоду та сонця. Пишуть, що він захищає лобове скло від промерзання.

Захисний чохол на лобове скло. Фото: who_knows_annie

Крім того, багато водіїв радять взимку завжди мати в автівці лопату. Ще рекомендують оглядати авто перед поїздкою, бо під колісні арки, або під капот можуть залізати вуличні коти, щоб погрітися.

Раніше "Телеграф" розповідав про 5 речей, які потрібно зробити ще до морозів, щоб підготувати автомобіль до зими.