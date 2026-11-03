Сквозняки и морозы не страшны. Украинка показала рабочий лайфхак с утеплением

Этот способ подходит и для квартир, и для частных домов

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Украинка поделилась в сети лайфхаком, как утеплить окна в квартире. По ее словам, благодаря всего одной вещи в комнате должно стать в разы теплее.

Соответствующим лайфхаком пользователь поделилась в Threads. Она также опубликовала фото, где показала термошторы, которыми утеплила окна.

"Что делает приличная дама в полдвенадцатого ночи? Правильно! Цепляет термошторы! Приехали. Сегодня только на одно окно, то что под ухом. Если интересно, пишите. Завтра тогда сделаю обзор и отзыв", — рассказала женщина.

Украинка показала термошторы на окна

Как видно на фото, термошторы полностью закрывают как стекло, так и рамы окон. Эти специальные энергосберегающие завесы предназначены для изоляции помещений от холода, жары, сквозняков и потерь тепла.

Термошторы на окнах. Фото: Threads

В комментариях пользователи уже поделились своим опытом использования термоштор. Некоторые отмечали, что покупали их на AliExpress. Люди писали:

У меня такие прозрачные из пузырчатой пленки – супер, гораздо лучше с ними! Затемняющие тоже с Алика.

Интересно будет ли на стекле тонна воды и плесень. Нет воды и плесени, проверено.

Супер результат, дует гораздо меньше, но у меня прозрачные.

Также одна из пользователей подробно рассказала, что использовала термошторы в частном доме в прошлом году. Закрывала преимущественно дверь, но и это дало значительный результат для термосбережения.

"Опыт пользования — прошлая зима. Частный дом. Даже дверь из стекла. Купила в эпицентре на входную дверь и на веранду. Повторяю — двери и там, и там стеклянные. Ну ситуацию со светом в КО (Киевской области — ред.) все местные помнят. Мои измерения показали, что эти шторы при правильном пользовании держат дополнительные +4-5 градусов. Единственное – обязательно повесить осушитель воздуха в комнатах. Тогда результат реально вау. Особенно ночью. Рекомендую 10 из 10. Есть по бокам зацепки — можно закрепить и иметь свет", — пишет женщина.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что метеорологи раскрыли прогноз на зиму. Уже известно, ждать ли украинцам снежных сугробов и сильных морозов.