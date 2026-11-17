Залізничне сполучення залишається ключовим для постачання російської армії на окупованих територіях

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РФ звинувачує НАТО, намагаючись приховати, що Україна здатна завдавати їй серйозних втрат. Часткове руйнування Кримського мосту сталося 17 листопада. Воно підриває образ Володимира Путіна як переможця напередодні його зустрічей із президентом США Дональдом Трампом і китайським лідером Сі Цзіньпіном.

Таку оцінку український журналіст, публіцист і письменник Віталій Портников, засновник і ведучий телепрограми "Політклуб", висловив на своєму Youtube-каналі. За його словами, після української операції автомобільна частина мосту практично перестала працювати, а залізничний рух відновили.

Навіщо російська пропаганда перекладає відповідальність на НАТО

Портников звертає увагу на те, як змінилася реакція російського керівництва. Спочатку речник Путіна Дмитро Пєсков говорив про незначні пошкодження. Коли з’явилися повідомлення про серйозніші наслідки, Кремль утримався від коментарів. На думку автора, влада не хоче руйнувати уявлення росіян про надійність власної протиповітряної оборони.

Пояснення натомість пропонують пропагандисти. Портников наводить приклад Володимира Соловйова, який приписав атаку країнам НАТО. Такі заяви заперечують самостійну спроможність українських сил оборони.

Віталій Портников Джерело: Відкриті джерела

"Як і завжди, коли Росія зазнає серйозних наслідків від українських ударів, в авторстві цих наслідків звинувачують саме Захід, а не українські Сили оборони", – каже експерт.

Що пошкодження мосту означає для військової логістики

Портников наголошує, що головна військова функція Кримського мосту – перевозити вантажі залізницею. Відновлене сполучення дає Росії змогу й надалі використовувати міст для постачання армії, яка веде війну проти України.

За його словами, останніми роками автомобільну частину не використовували для таких військових перевезень: остерігалися удару дрона по великій вантажівці. Практичне блокування автомобільного руху, на думку Портникова, збільшить навантаження на так звану трасу "Новоросія", прокладену окупованими територіями України.

Портников прогнозує зростання навантаження на сухопутну трасу через обмеження автомобільного руху мостом Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Ключове питання, за словами Портникова, – пропускна спроможність уцілілої залізничної частини: чи може вона перевозити стільки ж військових вантажів, як до удару. Він також припускає, що Україна може завдати нових ударів, адже міст і далі виконує логістичну функцію.

Чому це удар по позиціях Путіна на переговорах

Політичний ефект Портников пов’язує з тим, що глава Кремля сам зробив Кримський міст символом державного престижу. Російська влада подавала його як доказ власних можливостей і здатності забезпечити зв’язок з окупованим півостровом. Тому часткове руйнування цієї інфраструктури важливе далеко не тільки через транспортні втрати.

За словами Портникова, удар стався напередодні очікуваної зустрічі президентів США та РФ і голови КНР на саміті в Шеньчжені. Окрема двостороння розмова Путіна з Трампом також могла відбутися. Портников вважає її важливішою для обговорення завершення або призупинення російсько-української війни.

"Після ударів по Кримському мосту Путін не зможе прийти на зустріч зі своїм американським колегою в ролі людини, що перемагає у війні з Україною і вимагає від Сполучених Штатів забезпечити капітуляцію сусідньої держави", – заявив журналіст.

На думку Портникова, такі втрати інфраструктури можуть підштовхнути російського диктатора замислитися про призупинення бойових дій. Вирішальною умовою він називає зростання ціни війни для Росії до рівня, коли вона перевищить ціну загарбання України.