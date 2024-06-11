До п’яти років обмеження волі за вбивство голуба: в Одесі будуть судити чоловіка за стрілянину з пневматики

Суд може також його оштрафувати на досить велику суму

У понеділок, 10 червня, 65-річний чоловік відкрив стрілянину з пневматичного пістолета на Пантелеймонівській вулиці у центрі Одеси. Під час стрілянини він застрелив голуба, якого пізніше знайшли поліцейські.

Очевидці звернулись до поліції. У чоловіка вилучили зброю, повідомляє "Думська" з посиланням на власні джерела в правоохоронних органах.

Розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України. Громадянина 1959 року народження підозрюють у вчиненні хуліганських дій. Люди не постраждали.

За стрілянину з пневматичної зброї одесита можуть покарати гривнею або більш серйозно. За цей злочин йому загрожує:

до 5 років обмеження волі ;

; штраф від 17000 до 34000 гривень.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Миколаєві нетверезий чоловік відкрив стрілянину з вікна власної квартири. Він стріляв зі стартового пістолета, який власноруч переробив на бойовий. Говорив, що хоче перевірити справність озброєння. От тільки стріляв 50-річний чоловік по дитячому майданчику. За це його можуть відправити до в’язниці на 7 років.

У Харкові молодий чоловік відкрив стрілянину прямо на вулиці. Троє чоловіків отримали поранення. Стрільцю загрожує до семи років позбавлення волі. Йому вручили підозру в хуліганстві.