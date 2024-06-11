До пяти лет ограничения свободы за убийство голубя: в Одессе будут судить мужчину за стрельбу из пневматики

Суд также может его оштрафовать на достаточно большую сумму

В понедельник, 10 июня, 65-летний мужчина открыл стрельбу из пневматического пистолета на Пантелеймоновской улице в центре Одессы. Во время стрельбы он застрелил голубя, которого позже нашли полицейские.

Очевидцы обратились в полицию. У мужчины изъято оружие, сообщает "Думская" со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

Начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины. Гражданина 1959 года рождения подозревают в совершении хулиганских действий. Люди не пострадали.

За стрельбу из пневматического оружия одессита могут наказать гривной или более серьезно. За это преступление ему грозит:

до 5 лет ограничения свободы ;

; штраф от 17000 до 34000 гривен.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Николаеве нетрезвый мужчина открыл стрельбу из окна собственной квартиры. Он стрелял из стартового пистолета, который собственноручно переделал в боевой. Говорил, что он хочет проверить исправность вооружения. Вот только стрелял 50-летний мужчина по детской площадке. За это его могут отправить в тюрьму на 7 лет.

В Харькове молодой человек открыл стрельбу прямо на улице. Трое мужчин получили ранения. Стрелку грозит до семи лет лишения свободы. Ему вручили подозрение в хулиганстве.