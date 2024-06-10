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В Одесі спалили авто бойового медика: депутат каже, що за це платять місцевим росіяни (фото, відео)

Автор
Тетяна Крутякова Тетяна Крутякова
Дата публікації
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Автор
Одеса Новина оновлена 10 червня 2024, 18:06
Одеса. Фото Колаж "Телеграфу"

Це не перший підпал в Одесі

В Одесі посеред білого дня підпалили військове авто з розпізнавальними знаками. Транспорт належав бойовому медику з роти медичної евакуації.

Про це повідомив депутат Одеської міськради Андрій Вагапов.

"Так, це той самий легендарний "Блюм-Блюм", що працював в Бахмуті, та інших передових позиціях. І підпалили його не на фронті, а тут в тилу. І це вже не перший підпал військових автівок", – наголосив депутат.

За його словами, росіяни створили телеграм-канал, в якому замовляє підпал та фотографування військової техніки в Одесі. Розцінки у цього наступні:

  • за фото 1 000 грн;
  • за підпал з підтвердженням 2 000 — 4 000 грн.

Зазначається, що поліція вже затримала кількох виконавців попередніх підпалів. Їм загрожує від 10 років позбавлення волі.

Через таку ситуацію депутат попросив військових ставити свої авто на стоянках і не полишати просто неба.

Також у понеділок, 10 червня, в Одесі була помічена ще одна автівка з розпізнавальними знаками військових (чорними номерами), яку підпалили о 5 ранку.

Раніше "Телеграф" писав, що в Одесі відкрився перший пляж, але є обмеження.

Теги:
#Україна #Одеса #Авто #Підпалили автомобіль