Збитки на мільйони гривень: на Одещині сталася масштабна лісова пожежа (фото)

Збитки склали декілька мільйонів гривень

У Подільському районі Одеській області сталася масштабна пожежа в одному лісових масивів. В результаті цього було знищено понад 500 дерев.

Про це повідомила пресслужба Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу. Зазначається, що інспекція провела розгляд звернення щодо лісової пожежі.

Пожежа сталася біля села Вільшанка Савранської селищної територіальної громади. В ході проведення інспекційних заходів було встановлено факт спалювання лісового масиву сосни.

У Держекоінспекції зазначили, що розмір шкоди, заподіяної пошкодженням дерев, складає понад 3 млн гривень. Матеріали по факту лісової пожежі направлені до органів прокуратури з метою проведення досудового розслідування.

Село Вільшанка на мапі

Нагадаємо, 25 травня у Київській області сталася потужна лісова пожежа. Спалахнув ліс за Вишгородом, у селі Нові Петрівці.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в суботу, 8 червня, у Вишгороді Київської області прямо на ходу спалахнув рейсовий автобус. У цей момент в салоні транспортного засобу було близько сорока пасажирів.

На щастя, обійшлося без постраждалих – усі люди змогли самостійно вибратися на свіже повітря.