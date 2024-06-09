"Вони і не такі ракети бачили": поведінка дівчат в Одесі під час тривоги обурила мережу (відео)

У мережі нагадали, що місто останнім часом кілька разів обстрілювали

В Одесі розпочався пляжний сезон і багато місцевих жителів вирушили відпочивати до моря. При цьому багато хто з них геть-чисто забув про правила безпеки.

Кадрами відпочинку молодих людей у популярному міському закладі "Ібіца" поділився місцевий telegram-канал "Ху**ая Одеса". Як видно на відео, дівчата відкрито сміються з того, що в регіоні було оголошено повітряну тривогу і над думкою про необхідність пройти в бомбосховищі.

Варто зазначити, що автор відео все ж таки зазначила, що жартувати з цим не варто. Втім, з кадрів не зрозуміло, чи було вжито якихось заходів для забезпечення безпеки відвідувачів з боку адміністрації закладу чи ні, оскільки самі відвідувачі на сирену здебільшого не відреагували.

Обережно на відео є нецензурна лексика.

Варто зазначити, що Одеса останнім часом дуже часто зазнає російських обстрілів, тому списати таку поведінку на незнання ситуації точно не вийде.

Користувачі мережі засудили таку безтурботну поведінку, деякі припустили, що вони перебувають у стані наркотичного сп’яніння, а інші зазначили, що така ситуація спостерігається не тільки на "Ібіці".

Загалом пляжний сезон в Одесі розпочався з того, що всі доступні міські пляжі виявилися переповненими.

Як повідомлялося раніше, у Києві цього року пляжний сезон не розпочнеться. Столична влада своєю чергою наполегливо рекомендує людям утриматися від відвідувань пляжів та відпочинкових зон.