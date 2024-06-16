Це ж маф: в Одесі встановили споруду, яка схожа на укриття, але є нюанс (фото)

Люди звинувачують місцеву владу

В Одесі на 14 станції великого фонтану встановили нові укриття. Проте є один нюанс, який дуже обурив мешканців міста.Двері та вікно зроблені зі скла.

Про це повідомив військовий волонтер Дем'ян Гунул на своїй сторінці в Телеграм. Він поділився відповідними фотограціями.

"Укриття яке ми заслужили. Головне, в кращих традиціях "довіряй ділам" все розфарбувати в кольори міста. Це укриття дуже чудово ілюструє ставлення міської влади до одеситів", — написав він.

Люди в коментарях обурились таким змінам. Вони написали свою думку.

Варто зазначити, що Одеса останнім часом все частіше зазнає ворожих нападів, що створює значну загрозу для цивільного населення. У зв’язку з цим в найбільш людних місцях почали встановлювати нові мобільні укриття, як додаткові заходи безпеки.

Раніше "Телеграф" писав, що в суботу, 15 червня, в Одесі в черговий раз пройшла сильна злива. В результаті було затоплено деякі вулиці міста.