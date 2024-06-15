Вулиці перетворились на річки: сильна злива затопила Одесу (фото, відео)

Негода може знову накрити місто

В суботу, 15 червня, в Одесі в черговий раз пройшла сильна злива. В результаті було затоплено деякі вулиці міста.

Як повідомив мер Одеси Геннадій Труханов у своєму Telegram-каналі, у звʼязку зі значним дощем усі комунальні служби працюють у посиленому режимі. Він також звернувся до власників автомобілів з проханням не залишати машини на решітках дощоприймачів та в безпосередній близькості до них, це ускладнює роботу спецтехніки.

У мережі було опубліковано численні відео з наслідками негоди. На них видно, що вулиці міста перетворились на справжні річки. Люди вимушені рухатись ними вбрід.

Варто зазначити, що перед цим Одесі та області було оголошено штормове попередження. Синоптики прогнозували грозу та вітер з поривами до 9-14 м/с.

Крім того, штормове попередження в місті оголошено і на неділю, 16 червня. Вранці та вдень очікується гроза.

У міській раді зазначили, що через шторм у Чорному морі посилюється мінна небезпека. Є висока ймовірність зриву морських мін з якорів та прибиття до берега, а також їхнє дрейфування вздовж узбережжя.

"Вкотре звертаємо увагу одеситів і гостей регіону, що небезпека знаходження в пляжній зоні є надто високою. І цілком імовірним є неконтрольований підрив міни, особливо в штормову погоду", — сказано у повідомленні.

Нагадаємо, в суботу, 15 червня, в Києві злива вже вдруге за тиждень наробила лиха. Вулиці столиці перетворились на озера та річки, по яких не можуть просунутись автівки.