Ні пройти, ні проїхати: Одесу затопило через сильні зливи (епічне відео)

Для ліквідації наслідків було задіяно 8 одиниць техніки та 25 співробітників

Одесу накрила сильна злива, що призвело до підтоплення низки магістральних вулиць. На деяких із них зараз ускладнено рух.

Про це повідомляється у Telegram-каналі Одеської міської ради. Наслідки ліквідували відповідні служби.

"Над ліквідацією підтоплень та забезпеченням проїзду працювало 7 бригад КП "Міські дороги". Залучено 8 одиниць техніки та 25 співробітників", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що зараз на магістральних вулицях рух відновлено. Залишаються проблеми з рухом вулицею Одарія, Отамана Чепіги кут Церковної, а також Хімічної (перетин Промислової).

У мерії також опублікували прогноз погоди на середу, 29 травня. Вдень буде хмарно, можливий дощ. Температура вранці 14-16°С, вдень 19-21°С. Температура морської води 18-19°С.

Укргідрометцентр тим часом повідомляє, що дощі в Одесі будуть 29, 30 та 31 травня.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у квітні в деяких областях вирувала сильна негода. Внаслідок цього у Дніпрі від удару блискавки загинув чоловік. Крім того, в інших областях були затоплення вулиць, а також через сильний вітер впали дерева.