Спіймали на гарячому: в Одесі поліція затримала працівника ТЦК

Йому загрожує ув'язнення на термін 5-10 років

В Одесі поліція затримала працівника територіального центру комплектування (ТЦК). Він за 4 000 доларів обіцяв не вручати повістку військовозобов'язаному.

Про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України. Зазначається, що фігуранта спіймали на гарячому під час одержання другого траншу винагороди.

За даними слідства, до функціонування вищевказаної корупційної схеми ухилення від призову на військову службу причетний працівник одного з районних ТЦК. Фігурант неправомірну вигоду отримував у два етапи.

За 4 000 доларів він обіцяв не вручати повістку. Також у "вартість" входило надання пустого бланку повістки з мокрою печаткою для самостійно заповнення та проставлення необхідної дати, нібито, явки до ТЦК.

Зауважимо, що ця фейкова повістка мала відтермінувати призов на військову службу, виключивши можливість вручення реальної.

Поліцейські затримали фігуранта 11 червня після одержання ним 1 000 доларів неправомірної вигоди. Слідство виявило, що тижнем раніше він отримав аналогічну суму. Працівника ТЦК затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Вирішується питання обрання запобіжного заходу.

Йому загрожує покарання у вигляді позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Раніше "Телеграф" писав про те, чим завершився гучний конфлікт бійки медиків і ТЦК в Одесі.