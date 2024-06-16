Это же маф: в Одессе установили сооружение, похожее на укрытие, но есть нюанс (фото)
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Люди обвиняют местные власти
В Одессе на 14-й станции большого фонтана установили новые укрытия. Однако есть один нюанс, который очень возмутил жителей города. Двери и окно сделаны из стекла.
Об этом сообщил военный волонтер Демьян Гунул на своей странице в Телеграмм. Он поделился соответствующими фотографиями.
"Укрытие которое мы заслужили. Главное, в лучших традициях "доверяй делам" все раскрасить в цвет города. Это укрытие очень прекрасно иллюстрирует отношение городских властей к одесситам", — написал он.
Люди в комментариях возмутились такими изменениями. Они написали свое мнение.
Стоит отметить, что Одесса в последнее время все чаще подвергается враждебным нападениям, что создает значительную угрозу для гражданского населения. В этой связи в наиболее людных местах начали устанавливать новые мобильные укрытия, как дополнительные меры безопасности.
Ранее "Телеграф" писал, что в субботу, 15 июня, в Одессе в очередной раз прошел сильный ливень. В результате были затоплены некоторые улицы города.