Это же маф: в Одессе установили сооружение, похожее на укрытие, но есть нюанс (фото)

Люди обвиняют местные власти

В Одессе на 14-й станции большого фонтана установили новые укрытия. Однако есть один нюанс, который очень возмутил жителей города. Двери и окно сделаны из стекла.

Об этом сообщил военный волонтер Демьян Гунул на своей странице в Телеграмм. Он поделился соответствующими фотографиями.

"Укрытие которое мы заслужили. Главное, в лучших традициях "доверяй делам" все раскрасить в цвет города. Это укрытие очень прекрасно иллюстрирует отношение городских властей к одесситам", — написал он.

Люди в комментариях возмутились такими изменениями. Они написали свое мнение.

Стоит отметить, что Одесса в последнее время все чаще подвергается враждебным нападениям, что создает значительную угрозу для гражданского населения. В этой связи в наиболее людных местах начали устанавливать новые мобильные укрытия, как дополнительные меры безопасности.

Ранее "Телеграф" писал, что в субботу, 15 июня, в Одессе в очередной раз прошел сильный ливень. В результате были затоплены некоторые улицы города.