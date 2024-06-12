Бійка медиків і ТЦК в Одесі: чим завершився гучний конфлікт і що буде далі

Всі бригади швидкої працюють у штатному режимі

У Центрі екстреної медичної допомоги Одеської області у середу, 12 червня, заявили про те, що конфлікт між їхніми співробітниками та ТЦК, який у вівторок переріс у бійку, вичерпано. Зазначено, що остаточний вердикт інциденту нададуть правоохоронні органи.

Повідомлення про це з’явилося на офіційній сторінці закладу у Facebook. Нині всі бригади швидкої допомоги працюють у штатному режимі.

"Щодо бронювання медиків — нині відповідно до установленого порядку проводяться відповідні лікарські огляди, оновлюються обліково-військові дані, формуються та подаються додаткові списки на їх бронювання. Найближчим часом питання буде вирішено. Всі бригади швидкої допомоги працюють у штатному режимі", — зазначено у повідомленні.

Нагадаємо, у вівторок, 11 червня, мережею поширилася інформація про те, що в Одесі працівників швидкої допомоги нібито незаконно утримували у ТЦК Київського району. Повідомлялося, що бригада прибула туди на екстрений виклик, а по прибуттю їх нібито замкнули зсередини військкоми, щоб негайно мобілізувати.

Колеги зачинених у ТЦК лікарів, приїхали до будівлі центру кількома бригадами та влаштували акцію протесту, увімкнувши сирени. Акція переросла у бійку, яку вже рознімали правоохоронці.

Разом з тим, виконавчий директор Гельсінської спілки з прав людини Олександр Павліченко в етері телеканалу "Новини. Live" заявив про те, що медики влаштували акцію підтримки.

"Це була акція підтримки, а не акція протесту. Нагадаю, що вона була навіть силовою, тому що там бійка між представниками, з одного боку ТЦК, з іншого боку цієї швидкої допомоги", — зазначив Павліченко.

І додав, що адміністрація Центру надання екстреної медичної допомоги може розглянути питання того, чи законною була така акція підтримку з боку співробітників "швидкої".

"У разі коли було порушення з боку медиків… Вони можливо зірвали якісь виїзди, тому що це були екіпажі, які когось могли не поїхати рятувати, це ж "швидка допомога"… Проте, це необхідно розглядати в контексті подій", — підкреслив правозахисник.

На думку Павліченка, інцидент необхідно розглянути з кількох сторін і відповісти на низку питань: чому виникла така ситуація, як діяла Національна поліція та хто діяв більш правильно чи менш правильно.

Крім того, Павліченко зауважив, що якби правоохоронці швидше зреагували на інцидент, то до бійки б не дійшло.

"Нагадаю, було три виклики. Якби все відбувалося в правовому полі, то поліціянти мали врегулювати цю ситуацію набагато швидше і не було б оцих наступних дій", — підкреслив правозахисник.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що на Житомирщині, після доставки в ТЦК, загадково помер чоловік. У військових та родичів різні версії.