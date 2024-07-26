Гарно жити не заборониш: кияни облаштували басейн з наметом прямо на даху багатоповерхівки (фото)

Серед бетонних джунглів теж можна відпочити

Жителі Оболоні здивували мережу незвичайним способом проведення часу в спекотні дні. На даху однієї з багатоповерхівок кияни облаштували справжній оазис, де встановили надувний басейн.

Світлинами незвичайного відпочинку поділилися читачі місцевого телеграм-каналу "Життя Оболонь". Також на даху багатоповерхового будинку, крім басейну, можна побачити невеличкий намет та крісло.

Такий креативний підхід до релаксу викликав бурхливу реакцію в мережі. Там шуткують, що вихід із будь-якої ситуації завжди є.

Так, місцеві жителі серед бетонних джунглів знайшли спосіб добре та дешево відпочити.

На фото можна розгледіти хлопця та дівчину. Ймовірно, парочка облаштувала собі "райський куточок" серед багатоповерхівок Оболоні.

Нагадуємо, що київські будівельники знайшли цікавий спосіб освіжитися. Вони облаштували на 23 поверсі імпровізований басейн.

Чоловіки набрали води в залізну "ванну". Попри незвичні умови, будівельники вирішили ніжитися на сонечку в "басейні", попиваючи прохолодні алкогольні напої. З висоти 23 поверху їм відкривається чудовий панорамний вид на Київ.

Раніше "Телеграф" писав про 9 найкращих басейнів у Києві. У столиці є комплекси, що надають відвідувачам можливість не тільки поплавати й розслабитися, а й зайнятися активними видами спорту, смачно поїсти та послухати музику.