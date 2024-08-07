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Українцям розповіли, де безпечно купатись в Одесі та області: в переліку 6 місць (карта)

Автор
Марина Іщенко Марина Іщенко
Дата публікації
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Автор
Одеса Новина оновлена 07 серпня 2024, 19:13
Одеса. Фото Колаж "Телеграф"

Але деякі пляжі офіційно не відкриті

В Одеській області перевірили якість морської води та визначили, на яких пляжах можна купатися. В Одесі вона відповідає нормам на шести пляжах, повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

Про це повідомили в Одеському обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

Згідно з дослідженнями, в Одесі вода відповідає нормам на шести пляжах. Це:

  • "Дельфін",
  • 13 станція Великого Фонтану,
  • "Калетон",
  • інклюзивний пляж "Дельфін",
  • True Man Sun of a Beach,
  • Red Line.

У центрі контролю та профілактики хвороб також додали, що перевірили воду на пляжах у Білгород-Дністровському району. Рекреаційні зони "Катранка" у селі Приморське та "Расейка" у Лимані за мікробіологічними показниками відповідають нормам. Однак у центрі наголосили, що ці пляжі офіційно не відкриті.

Через зливові дощі та інші природні явища ситуація може змінитися, підкреслили у відомстві. За їхніми словами, це може вплинути на якість води.

Раніше "Телеграф" писав, що українцям показали "таємний" курорт у самому серці країни.

Теги:
#Одеса #Пляж #Купатися