Українцям розповіли, де безпечно купатись в Одесі та області: в переліку 6 місць (карта)
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Але деякі пляжі офіційно не відкриті
В Одеській області перевірили якість морської води та визначили, на яких пляжах можна купатися. В Одесі вона відповідає нормам на шести пляжах, повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.
Про це повідомили в Одеському обласному центрі контролю та профілактики хвороб.
Згідно з дослідженнями, в Одесі вода відповідає нормам на шести пляжах. Це:
- "Дельфін",
- 13 станція Великого Фонтану,
- "Калетон",
- інклюзивний пляж "Дельфін",
- True Man Sun of a Beach,
- Red Line.
У центрі контролю та профілактики хвороб також додали, що перевірили воду на пляжах у Білгород-Дністровському району. Рекреаційні зони "Катранка" у селі Приморське та "Расейка" у Лимані за мікробіологічними показниками відповідають нормам. Однак у центрі наголосили, що ці пляжі офіційно не відкриті.
Через зливові дощі та інші природні явища ситуація може змінитися, підкреслили у відомстві. За їхніми словами, це може вплинути на якість води.
Раніше "Телеграф" писав, що українцям показали "таємний" курорт у самому серці країни.