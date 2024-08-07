Українцям розповіли, де безпечно купатись в Одесі та області: в переліку 6 місць (карта)

Але деякі пляжі офіційно не відкриті

В Одеській області перевірили якість морської води та визначили, на яких пляжах можна купатися. В Одесі вона відповідає нормам на шести пляжах, повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

Про це повідомили в Одеському обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

Згідно з дослідженнями, в Одесі вода відповідає нормам на шести пляжах. Це:

"Дельфін",

13 станція Великого Фонтану,

"Калетон",

інклюзивний пляж "Дельфін",

True Man Sun of a Beach,

Red Line.

У центрі контролю та профілактики хвороб також додали, що перевірили воду на пляжах у Білгород-Дністровському району. Рекреаційні зони "Катранка" у селі Приморське та "Расейка" у Лимані за мікробіологічними показниками відповідають нормам. Однак у центрі наголосили, що ці пляжі офіційно не відкриті.

Через зливові дощі та інші природні явища ситуація може змінитися, підкреслили у відомстві. За їхніми словами, це може вплинути на якість води.

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