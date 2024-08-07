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Даже не нужно ехать к морю: украинцам показали "тайный" курорт в самом сердце страны (видео)

Автор
Катерина Любимова Катерина Любимова
Дата публікації
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Где можно отдохнуть в Украине летом 2024 Новина оновлена 07 серпня 2024, 19:10
Где можно отдохнуть в Украине летом 2024. Фото https://18000.com.ua/

Черкассы могут похвастаться красивыми живописными местами

Зараз багато улюблених куротних місць українців порожні і виглядають занедбаними, оскільки перебувають в окупації. Але є інші локації, куди можна поїхати відпочити цього літа, серед них виявилося і "Черкаське море".

Про дивовижний курорт у центрі Черкас розповіли на своєму Youtube-каналі тревел блогери Макс Узол та Оля Манько. Також вони поділилися цікавими фактами щодо пам’яток цього регіону.

Де відпочити в Україні влітку 2024

Відправитися на відпочинок цього літа можна на "Черкаське море", так місцеві називають Кременчуцьке водосховище, яке є одним із шести найбільших на Дніпрі. У місті є кілька пляжів, де можна не лише помилуватися мальовничими краєвидами, але й поплавати.

Найпопулярнішим пляжем у Черкасах є "Казбетський", на ньому вздовж берегової лінії розташовані безкоштовні парасольки та накриття, а також на пляжі є лежаки та роздягальні. Для відпочиваючих облаштували волейбольні поля, теністний стіл, спортивну зону, а за плаваючими постійно спостерігають рятувальники. Також прямо на пляжі є кафе, де можна перекусити.

Ще в місті є "Сосновський" пляж, він територіально менший, але також облаштований усім необхідним для відпочиваючих. Для тих, хто віддає перевагу водним активам, блогери радять відвідати Вейк-парк. А ще в місті є не менш приємний пляж під назвою "Живчик", він добре облаштований та чистий.

Також під час відпочинку у Черкасах можна відвідати найбільший у Європі буддистський храм "Білий Лотос". Це місце бойових мистецтв та архітектурна "родзинка" міста.

Буддистський храм у Черкасах
Буддистський храм "Білий Лотос".

Ще гості можуть завітати на унікальну гіперболоїдну вежу Шухова. Ця споруда має висоту 34 метри, як десятиповерховий будинок. Ця вежа є ажурним металевим спорядженням з величезним баком для води.

Башта Шухова
Гіперболоїдна вежа Шухова у Черкасах

У Черкасах є й інші цікаві місця, які можуть бути цікавими для приїжджих. Тому, за можливості, слід обов’язково відвідати це місто України.

"Телеграф" писав раніше, як зараз виглядає окупований росіянами курортний Скадовськ. У мережі показали фото та відео.

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#Черкаси #Відпочинок