Даже не нужно ехать к морю: украинцам показали "тайный" курорт в самом сердце страны (видео)

Черкассы могут похвастаться красивыми живописными местами

Зараз багато улюблених куротних місць українців порожні і виглядають занедбаними, оскільки перебувають в окупації. Але є інші локації, куди можна поїхати відпочити цього літа, серед них виявилося і "Черкаське море".

Про дивовижний курорт у центрі Черкас розповіли на своєму Youtube-каналі тревел блогери Макс Узол та Оля Манько. Також вони поділилися цікавими фактами щодо пам’яток цього регіону.

Де відпочити в Україні влітку 2024

Відправитися на відпочинок цього літа можна на "Черкаське море", так місцеві називають Кременчуцьке водосховище, яке є одним із шести найбільших на Дніпрі. У місті є кілька пляжів, де можна не лише помилуватися мальовничими краєвидами, але й поплавати.

Найпопулярнішим пляжем у Черкасах є "Казбетський", на ньому вздовж берегової лінії розташовані безкоштовні парасольки та накриття, а також на пляжі є лежаки та роздягальні. Для відпочиваючих облаштували волейбольні поля, теністний стіл, спортивну зону, а за плаваючими постійно спостерігають рятувальники. Також прямо на пляжі є кафе, де можна перекусити.

Ще в місті є "Сосновський" пляж, він територіально менший, але також облаштований усім необхідним для відпочиваючих. Для тих, хто віддає перевагу водним активам, блогери радять відвідати Вейк-парк. А ще в місті є не менш приємний пляж під назвою "Живчик", він добре облаштований та чистий.

Також під час відпочинку у Черкасах можна відвідати найбільший у Європі буддистський храм "Білий Лотос". Це місце бойових мистецтв та архітектурна "родзинка" міста.

Буддистський храм "Білий Лотос".

Ще гості можуть завітати на унікальну гіперболоїдну вежу Шухова. Ця споруда має висоту 34 метри, як десятиповерховий будинок. Ця вежа є ажурним металевим спорядженням з величезним баком для води.

Гіперболоїдна вежа Шухова у Черкасах

У Черкасах є й інші цікаві місця, які можуть бути цікавими для приїжджих. Тому, за можливості, слід обов’язково відвідати це місто України.

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