Море у пішій доступності, але є нюанси: українцям пропонують житло за 200 гривень на добу на популярному курорті (фото)

Є курорти, де можна відпочити за демократичними цінами

Через російську окупацію українці втратили можливість відпочити на популярних курортах на узбережжі Азовського моря. Але є бази відпочинку на Одещині, які відкриті, у тому числі у відомому селищі Кароліно-Бугаз.

"Телеграф" з’ясував, які умови пропонують українцям на цьому курорті. Дізнайтесь, за скільки можна винайняти кімнату в селищі і які там будуть зручності.

Відпочинок в Кароліно-Бугазі влітку 2024

На сайті OLX можна знайти безліч оголошень про оренду кімнати або будинку в селищі Кароліно-Бугаз. Наприклад, є пропозиція по демократичним цінам — 200 гривень з особи. В оголошенні сказано, що для відпочивальників здаються кімнати на другому поверсі 2-поверхового будинку, одна кімната може вміщувати 3-4 особи.

Оренда кімнати в Кароліно-Бугаз

Де українцям бюджетно відпочити влітку 2024 року

З головних переваг – піша доступність до моря (7 хвилин), автомобілем за п’ять хвилин можна доїхати до аквапарку. У номерах встановлені металопластикові вікна, є на поверсі кондиціонер, а також вільний Wi-Fi.

Відпочинок у Кароліно-Бугаз у 2024 році

Скільки коштує житло в Кароліно-Бугаз

Варто зазначити, що офіційно пляжний сезон на Одещині не відкривали, оскільки частину території заміновано, а багато закладів закрито. Але море все одно приваблює туристів, тож власники готелів намагаються якось підтримувати свій бізнес.

"Телеграф" писав раніше, тревел-блогери Макс Узол та Оля Манько розповіли українцям про "таємний" курорт. Він знаходиться у самому центрі країни.