На одесском пляже обнаружили грязную воду (видео)

В пятницу, 9 августа, в Одессе на пляже Lion заметили загрязнение в воде. Там плавает жидкость, похожая на масляную.

Об этом сообщают местные телеграммы-каналы. На обнародованных кадрах заметно, что небольшая часть берега загрязнена.

Жители города предполагают, что в воду могли что-нибудь слить.

Напомним, ранее Телеграф писал, что в Одесской области проверили качество морской воды и определили, на каких пляжах можно купаться. Согласно исследованиям, в Одессе вода отвечает нормам на шести пляжах. А именно: "Дельфин", 13 станция Большого Фонтана, "Калетон", инклюзивный пляж "Дельфин", True Man Sun of Beach, Red Line.

А также рассказывали, что украинцам показали "тайный" курорт в самом сердце страны. Отправиться на отдых этим летом можно на "Черкасское море", так местные называют Кременчугское водохранилище, которое является одним из шести крупнейших на Днепре. В городе есть несколько пляжей, где можно не только полюбоваться живописными видами, но и поплавать.