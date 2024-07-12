Не за всі гроші світу: топ-3 локації з басейном у Києві за приємною ціною (фото)

Час відпочити та освіжитися

З настанням літа та аномально спекотної погоди кияни починають шукати місця, де можна "охолонути" і просто добре провести час. У "кам’яних джунглях" басейни стають справжнім порятунком, надаючи можливість насолоджуватися водними процедурами у комфортних умовах.

У столиці є комплекси, які надають відвідувачам можливість не лише поплавати та розслабитися, а й зайнятися активними видами спорту, а також смачно поїсти, випити коктейль та послухати музику.

Редакція "Телеграфу" підготувала для своїх читачів добірку бюджетних локацій з басейнами, які працюють цього літа не дивлячись на військовий стан.

Адреса: Київ, Парк "Муромець"

Час роботи: з 10:00 до 20:00 щоденно

Вартість: вхід на територію з басейном у будні 250 гривень, у вихідні — 350 гривень. Шезлонг 250 гривень, ліжко подвійне 500 гривень

SHAKA бар

На території Shaka bar є 2 майданчики. Перша — з басейном, шезлонгами та баром. Вона розрахована до 200 осіб.

Друга — окрема, велика дворівнева літня тераса з територією вистеленої газоном, де можна проводити різні активності. Розраховано її до 150 осіб.

На будь-який із майданчиків ви можете зайти зі своїм кейтерингом, знявши в оренду повністю цей майданчик.

У SHAKA бар на вас також чекає відмінний вибір мангал-меню та смачні напої (як алкогольні, так і безалкогольні). Гості можуть відпочивати на шезлонгах або лежати в тіні затишних навісів.

Адреса: ВДНГ,проспект Глушкова, 1

Час роботи: у будні з 8.00 до 19.00, у вихідні/святкові дні з 9.00 до 19.00

Вартість: у будні — для дітей 75 грн/год, для дорослих 150 грн/год, вихідні — для дітей 100 грн/год, для дорослих 200 грн/год

Пірс 39 — це зона відпочинку у форматі "міський пляж" з басейнами просто неба. На вас чекає 25-метровий основний басейн і 13-метровий дитячий басейн з аквагіркою.

Також на території є бар, волейбольний майданчик, затишні шезлонги та парасольки.

Цікаво, що у будні, з 8.00 до 11.00 основний басейн працює у спортивному режимі.

Адреса: острів Жуків, вул. Лютнева, 58-к

Час роботи: щодня з 10:00 до 22:00

Вартість: шезлонг — 500/600 грн, бунгало — 1100/1600 грн, ліжко — 900/1300 грн (будні/вихідні)

Dniprovska Riviera

На вас чекає відпочинок біля Дніпра або біля сучасного басейну. Гостям пропонують авторські коктейлі, кальяни та страви від шефа. На території комплексу є дитячий майданчик для юних відвідувачів, а також дитяче меню в ресторані.

Ви можете орендувати шезлонги, просторі бунгали або ліжка. Вартість рушника оплачується окремо.

Раніше "Телеграф" розповідав про секретних будиночків у лісі під Києвом, де можна усамітнитися та провести час в оточенні природи. Подібні міні-готелі дозволяють своїм гостям сховатися від міської метушні, побути наодинці з собою та набути гармонії.