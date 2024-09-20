Операції коштують дорожче, ніж у приватній: Єврейська лікарня Одеси опинилася у центрі скандалу

Це вже не перший випадок вимагання

В Одесі спалахнув скандал навколо однієї з найзнаменитіших лікарень міста. Йдеться про комунальну Міську клінічну лікарню №1, яку одесити часто називають Єврейською.

Декілька пацієнтів Єврейської лікарні поскаржилися на високу вартість медичних послуг, пише "Думська". Так, Ольга заплатила за операцію з видалення апендициту понад 67 тисяч гривень. А Сергій виклав за операцію на вказівному пальці 16 тисяч гривень.

Видання проаналізувало розцінки у приватних клініках та з’ясувало, що вони беруть за такі операції майже стільки ж, а деякі й менше. Причому робиться все в операційних із хорошим ремонтом, а за перев’язки не потрібно засовувати медсестрам гроші в кишеню.

"Думська" зазначає, що Єврейська лікарня бере участь у державній програмі медичних гарантій. Зокрема, уклала з Національною службою здоров’я України договір щодо пакета медичних послуг "Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах". У рамках нього вона має отримати з держбюджету 72,3 млн грн (загалом за договорами на 2024-й — 301,2 млн грн ).

При цьому в роз’ясненнях МОЗ йдеться, що хірургічні операції безкоштовні в усіх медустановах України, які мають відповідний договір з НСЗУ, незалежно від місця реєстрації пацієнта. Щоб скористатися послугою, потрібно лише вибрати лікарню, яка уклала договір щодо пакета медичних послуг "Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах", а також мати направлення сімейного або лікаря.

Крім того, у міністерстві зазначають, що пацієнтам, які потрапляють до стаціонару для операції, гарантуються всі необхідні під час лікування лабораторні та інструментальні обстеження, своєчасне знеболювання, проведення інтенсивної терапії у разі потреби. Також пакетом передбачено передопераційну підготовку, проведення хірургічних операцій, післяопераційний догляд, а також не потрібно окремо платити за анестезію.

"Однак медики вимагають гроші за послуги, які фінансуються з бюджету. Іншими словами, Ольга та Сергій дали хабар, який медики прийняли", — пише "Думська".

Видання нагадує, що Єврейська лікарня вже потрапляла у скандал з вимаганням великих коштів за хірургічні операції, які фінансуються з держбюджету за програмою медичних гарантій. Пацієнтів запевняють, що без "додаткової плати" вони не зможуть отримати такі послуги.

Джерело у міськздоров’ї розповіло "Думській", що після скандалу ця практика не тільки не припинилася, а й набула ще більших масштабів. Зазначається, що практично кожен спеціаліст у клініці має неофіційний план зі збору грошей з пацієнтів, а їх частина йде "нагору".

Як відомо, одеською медициною керує соратник мера Одеси Геннадія Труханова по партії "Довіряй справам" Левон Нікогосян. У червні 2021 року його призначили в. о. директора міськздоров’я.

Нагадаємо, голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер заявив, що буде знесено пам’ятник російському поетові Олександру Пушкіну у місті. За його збереження виступає мер Одеси Геннадій Труханов.