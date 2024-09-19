Таке вже було в історії: чи затопить Одесу, експерт дав відповідь

Деякі райони міста раніше знаходилися на дні моря

Занепокоєння щодо того, що Одеса може піти під воду через землетруси чи підвищення рівня моря, є перебільшеним. Цього не станеться навіть через танення льодовиків.

Про це розповів сейсмолог Олександр Кендзер в інтерв'ю "Телеграфу" "Потужні землетруси, затоплення Одеси та вулкани у Карпатах – сейсмолог оцінив ризики для України".

"Якщо розглядати історичні карти, можна побачити, що багато сучасних прибережних районів колись знаходилися на глибині. Але занепокоєння щодо того, що Одеса може піти під воду через землетруси чи підвищення рівня моря, наразі є перебільшеним. Якщо навіть розтануть льодовики, підвищення рівня води в морях буде поступовим, і на той час інженерні рішення допоможуть запобігти великим катастрофам", — підкреслив сейсмолог.

Кендзер навів приклад Венеції, якій уже багато років пророкують занурення під воду, але цього не стається. За його словами, є багато інженерних розробок, які дозволяють підіймати міста на вищий рівень.

Нагадаємо, 16 вересня в Україні стався землетрус. Повідомлення про підземні поштовхи надходили не лише з Одеської та Київської областей, а й з Вінницької та Житомирської.