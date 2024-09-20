Операции стоят дороже, чем в частной: Еврейская больница Одессы оказалась в центре скандала

Это уже не первый случай вымогательства

В Одессе разгорелся скандал вокруг одной из самых знаменитых больниц города. Речь идет о коммунальной Городской клинической больнице №1, которую одесситы часто называют Еврейской.

Несколько пациентов Еврейской больницы пожаловались на высокую стоимость медицинских услуг, пишет "Думская". Так, Ольга заплатила за операцию по удалению аппендицита больше 67 тысяч гривен. А Сергей выложил за операцию на указательном пальце 16 тысяч гривен.

Издание проанализировало расценки в частных клиниках и выяснило, что они берут за такие операции почти столько же, а некоторые и меньше. Причем делается все в операционных с хорошим ремонтом, а за перевязки не нужно засовывать медсестрам деньги в карман.

"Думская" отмечает, что Еврейская больница участвует в государственной программе медицинских гарантий. В частности, заключила с Национальной службой здоровья Украины договор по пакету медицинских услуг "Хирургические операции взрослым и детям в стационарных условиях". В рамках него она должна получить из госбюджета 72,3 млн грн (всего по договорам на 2024-й — 301,2 млн грн).

При этом в разъяснениях Минздрава говорится, что хирургические операции бесплатны во всех медучреждениях Украины, у которых есть соответствующий договор с НСЗУ, независимо от места регистрации пациента. Чтобы воспользоваться услугой, нужно лишь выбрать больницу, которая заключила договор по пакету медицинских услуг "Хирургические операции взрослым и детям в стационарных условиях", а также иметь направление семейного или лечащего врача.

Кроме того, в министерстве отмечают, что пациентам, которые попадают в стационар для операции, гарантируются все необходимые во время лечения лабораторные и инструментальные обследования, своевременное обезболивание, проведение интенсивной терапии в случае необходимости. Также пакетом предусмотрена предоперационная подготовка, проведение хирургических операций, послеоперационный уход, а также не нужно отдельно платить за анестезию.

"Однако медики требуют деньги за услуги, финансируемые из бюджета. Иными словами, Ольга и Сергей дали взятку, которую медики приняли", — пишет "Думская".

Издание напоминает, что Еврейская больница уже попадала в скандал, с вымогательством крупных средств за хирургические операции, которые финансируются из госбюджета по программе медицинских гарантий. Пациентам внушают, что без "дополнительной платы", они не смогут получить такие услуги.

Источник в горздраве рассказал "Думской", что после скандала эта практика не только не прекратилась, а и приобрела большие масштабы. Отмечается, что практически у каждого специалиста в клинике есть неофициальный план по сбору денег с пациентов, а их часть идет "наверх".

Как известно, одесской медициной руководит соратник мэра Одессы Геннадия Труханова по партии "Доверяй делам" Левон Никогосян. В июне 2021 года его назначили и. о. директора горздрава.

Напомним, глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер заявил, что будет снесен памятник российскому поэту Александру Пушкину в городе. За его сохранение выступает мэр Одессы Геннадий Труханов.