У мера Одеси є російське громадянство? Труханов уже поспішив із поясненнями

Активіст оприлюднив цікаві "документи"

Відомий блогер, активіст та волонтер Сергій Стерненко заявив про те, що мер Одеси Геннадій Труханов досі має громадянство РФ. Крім цього, політик нібито напередодні війни оформлював банківські картки в російських банках.

Про це Стерненко заявив у своєму однойменному Telegram-каналі. Також він опублікував "документи", які "отримав зі злитих російських баз даних". На ці звинувачення поспішив відповісти сам Труханов, котрий категорично заперечує наявність у нього російського громадянства.

Сергій Стерненко стверджує, що міський голова Одеси Геннадій Труханов справді має російське громадянство. Політик нібито навіть оформлював російську банківську картку напередодні повномасштабного вторгнення — 9 лютого 2022 року.

Свої слова Стерненко підкріплює низкою "документів", які він дістав "зі злитих російських баз даних".

"Міський голова Одеси Геннадій Труханов справді має російське громадянство… Про це свідчать отримані мною відомості зі злитих російських баз даних", — пише Стерненко.

За повідомленням блогера, "інформація про серію та номер паспорта, прописку та дату видачі також збігаються зі відомостями, які раніше публікували українські журналісти".

Судячи з опублікованих Стерненків "документів", Геннадій Труханов "отримав" російський паспорт у 2003 році, потім втратив його та отримав новий паспорт РФ вже у 2011 році.

"Україна — країна можливостей", — резюмував Стерненко.

Реакція Геннадія Труханова

Мер Одеси Геннадій Труханов відреагував на заяву Стерненка і написав у своєму Telegram-каналі про те, що ця історія "тягнеться з 2014 року" і всім "адекватним людям вона вже набридла".

Також він наголосив, що "для перевірки таких даних існують відповідні державні та правоохоронні органи, а не блогери".

"Історія з моїм нібито "російським громадянством" тягнеться з 2014 року, коли я вперше висунув свою кандидатуру на посаду мера Одеси. Вона тягнеться вже понад 10 років. Протягом цього часу з’являються якісь скани, фотографії та "витримки".

Усі відповідні правоохоронні структури вже неодноразово давали офіційну відповідь: Геннадій Труханов НЕ МАЄ російського громадянства", — заявив політик.

Що відомо про російський паспорт Труханова

У 2017 році мер Одеси Геннадій Труханов через російський суд анулював свій паспорт громадянина РФ. Відповідне рішення 13 вересня 2017 року ухвалив Сергієво-Посадський міський суд Московської області.

Мер Одеси заявив суду, що має громадянство України і нібито ніколи не звертався до російського. Суд його позов задовольнив та визнав незаконними рішення про видачу йому російських паспортів та недійсними самі документи.

Труханов заявляв, що про свій паспорт РФ дізнався з інтернету, ініціював перевірку, і виявив, що на його ім’я було видано паспорт, який пізніше двічі замінювали.

Суд встановив, що паспорт Труханову видали на основі паспорта СРСР, при цьому громадянином Росії не є і на її території не зареєстровано.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що мер Одеси Геннадій Труханов жорстко відповів на слова прокремлівського пропагандиста Артемія Лебедєва, який в інтерв’ю Юрію Дудю розповів, чому мріє окупувати Одесу.