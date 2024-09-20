"Пам’ятник розбрату": в Одесі прибирають легендарне погруддя Пушкіна, але це можуть зробити на зло

В інших містах України пам’ятник цьому російському поетові вже знесли

Голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер заявив, що пам’ятник російському поетові Олександру Пушкіну у місті буде знесено. За його збереження виступає мер Одеси Геннадій Труханов.

Про плани демонтувати пам’ятник Кіпер заявив в інтерв’ю журналістці Аліні Шаманській. Він сказав, що розпорядження про демонтаж монумента вже підписано. Цікаво, що це сталося незабаром після того, як загострилося протистояння між Кіпером та Трухановим.

Конфлікт Кіпера та Труханова

Як писала "Думська", їхня пікіровка в публічному просторі почалася з розбіжностей з приводу нового пакету перейменування топонімів у місті, яке затвердила ОВА. Труханов тоді заявив, що "понаєхавшиє" нібито "обнулили" Одесу. На це Кіпер відповів, що тим, хто зараз хоче гуляти вулицями з імперськими назвами, час їхати в Уфу. Також Кіпер розкритикував мера, коли після чергового дощу в Одесі підтопило частину вулиць.

Їхнє протистояння отримало новий імпульс після того, як знову спливла історія з російським паспортом Труханова. Відомий блогер, активіст та волонтер Сергій Стерненко заявив про те, що мер Одеси досі має громадянство РФ. Крім цього, політик нібито напередодні війни оформлював банківські картки в російських банках.

Труханов відреагував на заяву Стерненка і написав у своєму Telegram-каналі, що ця історія "тягнеться з 2014 року" і всім "адекватним людям вона вже набридла". На його думку, подібні заяви робили з "політичною метою".

При цьому мер вирішив записати спростування щодо цього на тлі будівлі Одеської ОВА. Це було сприйнято як натяк, що він підозрює Кіпера у спробі пожвавити цю тему.

Труханов виступає за збереження пам’ятника Пушкіну в Одесі

Він аргументує свою позицію тим, що пам’ятник – це частина історії міста, відома усьому світу. Крім того, заявив чиновник, він внесений до Реєстру ЮНЕСКО.

"Сьогодні приходять якісь делегації європейські, європейські туристи – вони знають, хто такий Пушкін, і кажуть, що він був, працював, написав якісь свої твори (в Одесі, – ред.). Він був тут, до речі, у зісланні. Плюс, коли ми подавали в ЮНЕСКО наше мотиваційне досьє, ми ж вказували (пам’ятник Пушкіну – ред.), і про це знають у ЮНЕСКО, що це культурна спадщина", – сказав мер.

Що відомо про пам’ятник Пушкіну в Одесі

Пам’ятник Пушкіну в Одесі встановили у 1887—1889 роках на Приморському бульварі на кошти, пожертвувані одеситами. Він став третім пам’ятником у місті.

Пам’ятник знаходиться на Приморському бульварі у тій його частині, що примикає до будівлі адміністрації. Погруддя Пушкіна поміщено на високий п’єдестал. На лицьовій стороні пам’ятника напис: "А. С. Пушкіну громадяни Одеси".

Як повідомляв "Телеграф", пам’ятник Пушкіну цього літа демонтували у Харкові. Також його прибрали у Києві.