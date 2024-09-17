"Дивляться, як на клоуна": в Одесі стався мовний скандал із відомою блогеркою (відео)

Дівчина поскаржилася на ставлення до себе з боку орендодавця

В Одесі стався мовний скандал між жінкою, яка здавала квартиру та блогером Машею Батіг, яка зняла це житло. Орендодавець у грубій формі нахамила дівчині, сказавши: "з бандерівцями одні проблеми".

Про інцидент Батіг розповіла у відео на своїй сторінці у соціальній мережі TikTok, пише видання Новини.Live. За словами дівчини, вона зняла квартиру через бабусь на вокзалі.

Того дня приблизно о 23:30 Марія виявила, що втратила ключі та попросила власницю дати їй запасні, щоб було де переночувати. Але натомість вона лише нарвалася на грубість. У відповідь блогерка нібито почула від господині, що "з бандерівцями одні проблеми". При цьому жінка відмовилася зустрічатися з Батіг.

"Вона каже: Ні, з цими бандерівцями завжди одні проблеми, шукайте собі готель. Завтра речі заберете, коли прийде якась прибиральниця", – розповіла дівчина.

Маша Батіг також додала, що через те, що вона розмовляє українською мовою, в Одесі на неї нібито "дивляться як на клоуна". Варто додати, що відео незабаром видалено.

Реакція соціальних мереж

Зараз відео вже видалено, але раніше під ним деякі зазначали, що ніколи не помічали такої реакції українською мовою в Одесі.

" Я з Херсона, вже два роки живу в Одесі, спілкуюся тільки українською! Ніде ні косих поглядів у свій бік не бачила, ні глузування не чула ", — пише користувач соцмереж Алла.

Також ще одна одеситка написала таке:

"Таке враження, що ви у нас перша україномовна і до вас ми навіть не знали української мови. Навіщо таке взагалі говорити? " — написала вона.

Крім того, деякі користувачі припускають, що власниця квартири відмовила блогеру через пізній час, а не через мову.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в одному з одеських ресторанів заспівали пісню відомого російського співака, який підтримує президент РФ Володимира Путіна.