В одеській маршрутці помітили незвичайного пасажира з гігантськими очима (відео)

Одеська маршрутка і незвичайний пасажир: несподівана зустріч на 191-му маршруті.

Одеські маршрутки – це завжди маленька вистава. Часом тут можна зустріти вуличних музикантів, веселих кондукторів або навіть продавців екзотичних фруктів.

Але днями пасажири 191-го маршруту стали свідками справжньої сенсації – серед звичайних пасажирів у салоні сиділа сова!

Відео з пернатим пасажиром поділився telegram-канал XYDESSA LIVE, викликавши хвилю захоплення та запитань. Совеня спокійно влаштувалося в руках свого власника, уважно спостерігаючи за людьми довкола. Здавалося, ніби він уже не вперше користується громадським транспортом і цілком задоволений рівнем сервісу.

"Ось це я розумію – мудрий вибір транспорту", – жартували в коментарях користувачі.

Дехто припустив, що це міський варіант листоноші Гедвіґ з "Гаррі Поттера", яка просто вирішила зробити пересадку. Інші ж зазначили, що в Одесі сова в маршрутці – це не дивина, бо тут навіть коти знають правила дорожнього руху, а чайки можуть сперечатися з продавцями на Привозі.

Лишається загадкою, чи заплатив пернатий мандрівник за проїзд і чи отримав знижку, як "пільговик"

Раніше "Телеграф" писав, як двірник у Полтаві насмішив мережу своїм робочим інструментом (відео).