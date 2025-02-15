Гра в кальмара та танці на столі під Лободу. Як Одеса відзначала День закоханих під час війни

Святкування проходило гучно

Одеса бурхливо відсвяткувала День святого Валентина. Цього року він припав на п'ятницю, й заклади міста були повні відвідувачів.

Відео святкувань публікують місцеві Telegram-канали. Один з закладів, ресторан "Золоте руно", влаштував тематичне шоу в стилі південнокорейського серіалу "Гра в кальмара". В ході шоу найбільш яскравих та активних учасників пригощали коктейлем, перед цим постукавши склянкою по голові гостя, щоправда, в касці. Під час війни, коли Одеса чує стільки гучних звуків, така розвага видається трохи дивною.

Взагалі заклади Одеси ввечері 14 лютого були просто переповнені відвідувачами, здебільшого жінками. Одна з них у ресторані-караоке Berushi влаштувала запальні та відверті танці на столі під пісню Світлани Лободи російською.

До слова, відзначав День закоханих й Київ. Фотокореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов зробив фото на вулицях столиці — люди гуляли парами та поодинці, купували квіти та повітряні кульки у вигляді сердечок, відвідували кафе та ресторани.

Раніше "Телеграф" розповідав, що на День святого Валентина в Україні продавали квіти за просто космічними цінами. Наприклад, у Києві пропонували розкішний букет із 1001 троянди у формі серця. Його вартість складає 111 899 гривень.