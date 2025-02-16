Снігопад наробив лиха. У Кам'янському автобус шість разів намагався заїхати на вулицю (відео)

Зимова погода ускладнила рух транспорту

Сильний снігопад в Україні, який почався ще в суботу, 15 лютого, спричинив чимало колапсів на дорогах. Так, до прикладу, у Кам'янську пасажирський автобус не зміг піднятись на невелику гірку.

Про це пишуть місцеві пабліки. Зазначається, що інцидент стався у суботу, 15 лютого, зранку, якраз після нічного снігопаду.

"О 6:50 бідний 11 автобус на Костромській не міг заїхати на гору 6 разів", — йдеться у повідомленні.

На опублікованому відео видно, що автобус кілька разів намагається подолати поворот та піднятися вверх по вулиці, але не виходило. Авто долало лише кілька метрів шляху і починало буксувати через нерозчинену дорогу.

На кардах видно, що дорогу на цьому відрізку комунальні служби не розчищали навіть вночі, хоча міський транспорт починає працювати з 6 ранку у Кам'янську, а комендантська година триває до 5 ранку.

Зауважимо, що достеменно невідомо, чи був автобус з пасажирами чи ні. Але, якби він був забитий, як у час пік, то навряд чи зміг так легко долати шлях заднім ходом. Руху транспорту у цьому випадку сильно заважав сніг, який на дорозі перетворився у кашу. Якщо ж стовпчик термометра опуститься ще нижче, ця каша перетвориться на сніжний накат і буде дуже слизько.

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