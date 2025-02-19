Мітли передали збірній Харкова по квідичу: двірник у Полтаві насмішив мережу своїм робочим інструментом (відео)

Одним паркуванням у місті поменшало

Період серйозних морозів і снігопадів, мабуть, застав зненацька комунальників із Полтави. Проте кмітливість людей, які поливають газони під дощем, недооцінювати не варто.

Відео із чоловіком, який прибирає тротуар дорожнім знаком, поділився telegram-канал Ukrmemes mine problemes. Там не вказано місце зйомки, проте користувачі мережі впізнали своє місто та зазначили, що кадри знято біля ЦУМу.

Не зовсім зрозуміло, чому чоловік вирішив використати саме дорожній знак для цих цілей, проте можна побачити, що це не дуже ефективно через тонкий і гнучкий метал.

Варто зазначити, що буквально на день раніше користувачі мережі з Харкова звернули увагу на те, як місцеві комунальники ледь не стройовим кроком кудись прямували. Це нагадало їм сцену підготовки до матчу у квідич із фільмів зі всесвіту "Гаррі Поттера". Хто знає, може, полтавські колеги захотіли допомогти їм здобути перемогу в чемпіонаті світу, надавши свої найкращі мітли, і тепер перебиваються підручними засобами.

Як повідомлялося раніше, у Києві художник за 5000 гривень продає специфічну картину "Мама я покакав". Творчість вже викликала хвилю гумору у мережі.