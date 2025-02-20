В одесской маршрутке заметили необычного пассажира с гигантскими глазами (видео)

Одесская маршрутка и необычный пассажир: неожиданная встреча на 191-м маршруте.

Одесские маршрутки – это всегда маленький спектакль. Временами здесь можно встретить уличных музыкантов, веселых кондукторов или даже продавцов экзотических фруктов.

Но на днях пассажиры 191 маршрута стали свидетелями настоящей сенсации – среди обычных пассажиров в салоне сидела сова!

Видео с пернатым пассажиром поделился telegram-канал XYDESSA LIVE, вызвав волну восторга и вопросов. Совенок спокойно устроился в руках своего владельца, внимательно наблюдая за окружающими людьми. Казалось, будто он уже не в первый раз пользуется общественным транспортом и вполне доволен уровнем сервиса.

"Вот это я понимаю – мудрый выбор транспорта", – шутили в комментариях пользователи.

Кое-кто предположил, что это городской вариант почтальона Гедвиг из Гарри Поттера, которая просто решила сделать пересадку. Другие же отметили, что в Одессе сова в маршрутке – это не удивительно, потому что здесь даже коты знают правила дорожного движения, а чайки могут спорить с продавцами на Привозе.

Остается загадкой, заплатил ли пернатый путешественник за проезд и получил ли скидку, как "льготник"

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