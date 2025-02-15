Дорожче мандаринів. У Львові популярний овоч продають за космічною ціною (відео)

У мережі вже відреагували на такі ціни

У Львові ціни на помідори вже стали вищими, ніж на цитрусові. Купити один мандарин можна практично вдвічі дешевше, ніж один томат.

Місцевий мешканець зняв відповідне відео в одному із супермаркетів міста. Він показав, скільки взимку коштують мандарини та помідори.

Так, зваживши на терезах один мандарин, його вартість вийшла — 16,83 грн. При цьому один кілограм коштуватиме 179 гривень. Тим часом один помідор затягнув на 30,08 грн. Кілограм цього овочу коштує 169 гривень.

Варто зазначити, що помідор, який зважив авторка ролика — це рожевий помідор. Цей сорт овочів, як правило, завжди дорожчий. Це з тим, що він ніжніша м’якоть. У той же час, рожеві помідори мають великий недолік — вони гірше зберігаються. Цей фактор також позначається на ціні овочів.

У коментарях під роликом тим часом пишуть, що ціни на помідори та мандарини надто високі. Один із користувачів мережі написав, що звертав увагу на вартість цих продуктів у супермаркетах свого міста та мандарини виходять на 70-90 гривень за кг, а помідори приблизно на 80 грн. При цьому дорожче виходять чері – 130-160 грн/кг.

При цьому є частина людей у коментарях зазначила, що мандарини в магазинах можна знайти за ціною як 80 грн, так і 200. Все залежить від сорту та місця, де продають цей товар.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в супермаркеті в Миколаєві миша налякала відвідувачів, але розсмішила мережу.