"Там щури і трупи!": одеситка забила на сполох через сміттєзвалище у своєму під'їзді (фото)

Жінка просить допомоги в соцмережах, оскільки відповідні органи не звертають увагу на інцидент

В одному з будинків на вулиці Приморській в Одесі мешканець тривалий час накопичує сміття, перетворивши під'їзд на осередок антисанітарії. Сусіди б'ють на сполох через тарганів і загрозу здоров'ю, але комунальні служби не реагують.

Про це розповіла місцева жителька, яка вже тривалий час страждає через антисанітарні умови у під'їзді. За її словами, коридор настільки забитий відходами, що пройти ним практично неможливо.

На кадрах видно, у якому стані приміщення на вулиці Приморській, 4. Підлога вкрита великою кількістю сміття, розкиданих речей та пакетів. Серед мотлоху можна розпізнати одяг, картонні коробки та пластикові пакети.

"Там у коридорі — щури, трупи, блохи, воші, не знаю, що там ще є. Це все розводиться, і ніхто нічого не робить", — з жалем говорить жінка. Вона зверталася до ЖЕКу та дільничного, проте реакції або будь-яких заходів щодо усунення проблеми поки не було.

"У під’їзді справжнє звалище, а зараз ще й війна триває — це небезпечно для здоров'я всіх мешканців", — додає вона.

Жінка наголошує, що через засмічення утворюються сприятливі умови для розмноження шкідників і хвороботворних мікроорганізмів, що є серйозною загрозою. Вона просить допомоги в соцмережах та закликає відповідальні органи звернути увагу на інцидент, адже сама одеситка не може вирішити проблему.

"Куди я тільки не зверталася — всім начхати. Це вже виходить за межі здорового глузду", — закликає на відео мешканка.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Івано-Франківську днями був схожий випадок. Чоловік 10 років перетворював свою квартиру на справжнє звалище, накопичивши там тонни сміття.