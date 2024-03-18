Станцію "Теремки" перетворили на смітник: фото безладу в київському метро (фото)

Ніби показали кадри з фільму про кінець світу

Ще напочатку грудня через розгерметизацію тунелю, де вода пішла на колії, закрили частину тунелю "Деміївська" — "Теремки" на "синій" гілці Київського метрополітену. У мережі показали, який вигляд має закрита станція метро "Теремки".

Комунальники нехтують чистотою ділянки на південній околиці Києва. Про це повідомляє місцевий телеграм-канал "Київ | Вайб твоєї столиці".

На фото ніби кадри з фільму про апокаліпсис. Стіни, розмальовані графіті, сміття з пластику, скла та неприбране листя.

Занедбана станція метро

Складається враження, що це не в європейській столиці, а в "богом забутому" місці.

Навколо купа сміття

Кияни обурені таким недбальством та ставлять резонне питання: "То "Теремки" після аварії в метро — вже не Київ? Чому станція опинилася поза увагою комунальників?

Неприбране листя біля підземки

Нагадуємо, що ремонтні роботи тривають повним ходом в аварійному тунелі між станціями метро "Деміївська" та "Либідська".

Під землею вже встигли перенести комунікації та почали розбирати колії та ліси, а також розбивати колійний бетон. Фахівці проводять буріння стіни у ґрунті спеціальним способом, який не дозволить воді проникнути у майбутній котлован.

Раніше "Телеграф" писав, що київським метро курсують польські вагони, і що про них відомо.