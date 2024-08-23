Нечистоти вивезли, сміття залишилося: "туалетний скандал" з Укрзалізницею під Києвом триває (відео)

Чому керівництво станції до кінця не навело лад на території — невідомо

У місті Вишневе під Києвом продовжується "туалетний скандал" на залізничному вокзалі. Нечистоти зрештою вивезли, але сміття залишилося.

Відео обстановки навколо туалету на залізничній станції є у розпорядженні "Телеграфа".

За словами автора відео, після шуму в соцмережах керівництво залізничної станції привело в божеський вигляд туалет для пасажирів. До речі, він не працював три роки. Фасад будівлі побілили, двері (навіть зламані) пофарбували, усередині кабінок поставили відра для сміття.

"Туалет привели до більш відповідного стану", — говорить голос за кадром.

Але біля громадського туалету лишилася гора сміття. Як зазначив автор відео, його вивозять раз на три місяці. Можна уявити, який запах стоїть від пакетів зі сміттям, які місяцями стоять під палючим сонцем. І все це впереміш з і без того неприємними ароматами громадського вуличного туалету.

"Хазяїна на станції, схоже, немає", — резюмував автор відео.

Нагадаємо, що місцеві жителі та активісти міста Вишневе на Київщині поскаржилися, що туалет на вокзалі не працює три роки. Керівництво станції не викачувало з вигрібних ям відходи, внаслідок чого вони переповнились і туалет став непридатним для використання. Вони звернулися до керівника пасажирського спрямування УЗ Олександра Перцовського з проханням розв'язати проблему. Своєю чергою в УЗ у коментарі "Телеграфу" заявили, що привели туалет у придатний стан — провели прибирання та дезінфекцію і навіть вивезли сміття. Але, як можна побачити на новому відео, щодо останнього в "Укрзалізниці" обдурили.

Також "Телеграф" розповідав про те, що "Укрзалізниця" потрапила у скандал через чоловіка у жіночому купе. Той відмовлявся їхати в іншому вагоні та ображав жінок.