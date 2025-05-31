"Там крысы и трупы!": одесситка забила тревогу из-за свалки в своем подъезде (фото)

Женщина просит помощи в соцсетях, поскольку соответствующие органы не обращают внимания на инцидент

В одном из домов на улице Приморской в Одессе житель долгое время накапливает мусор, превратив подъезд в центр антисанитарии. Соседи бьют тревогу из-за тараканов и угрозы здоровью, но коммунальные службы не реагируют.

Об этом рассказала местная жительница, которая уже долгое время страдает из-за антисанитарных условий в подъезде. По ее словам, коридор настолько забит отходами, что пройти по ним практически невозможно.

На кадрах видно, в каком состоянии помещение на улице Приморской, 4. Пол покрыт большим количеством мусора, разбросанных вещей и пакетов. Среди хлама можно распознать одежду, картонные коробки и пластиковые пакеты.

"Там в коридоре — крысы, трупы, блохи, вши, не знаю, что там еще есть. Это все разводится, и никто ничего не делает", — с сожалением говорит женщина. Она обращалась к ЖЭКу и участковому, однако реакции или каких-либо мер по устранению проблемы пока не последовало.

"В подъезде — настоящая свалка, а сейчас еще и война продолжается — это опасно для здоровья всех жителей", — добавляет она.

Женщина отмечает, что из-за засорения образуются благоприятные условия для размножения вредителей и болезнетворных микроорганизмов, что представляет серьезную угрозу. Она просит помощи в соцсетях и призывает ответственные органы обратить внимание на инцидент, ведь сама одесситка не может решить проблему.

"Куда я только не обращалась — всем плевать. Это уже выходит за пределы здравого смысла", — призывает на видео жительница.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Ивано-Франковске на днях был схожий случай. Мужчина 10 лет превращал свою квартиру в настоящую свалку, накопив там тонны мусора.