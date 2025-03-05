19 идей, как сделать красивую и необычную открытку маме на 8 марта своими руками из бумаги, помпонов и других подручных материалов

Поздравлять маму на 8 марта — любимая с детства традиция. Вспомните, как волнительно было делать своими руками поделки, разучивать поздравительные стихи и старательным почерком выводить на открытке "С 8 Марта, мама!".

Мы предлагаем вам продолжить эту замечательную традицию, сделав вместе с детьми красивые поздравительные открытки на 8 марта. От нас — идеи, а от вас — творческий подход и старательное исполнение. Приступаем!

Открытки с помпонами своими руками

Первый вариант открыток для мамы на 8 Марта — открытки с помпонами. Можно сделать помпоны своими руками, а можно купить в магазине для творчества. По ссылке вы найдете подробный мастер-класс с фото, как сделать открытку маме из помпонов.

Открытка с птичками

Очень нежная открытка на 8 Марта из бумаги: птичка мама обнимает своего птенца. Для этой апплликации вам понадобятся картон, цветная бумага, ножницы, клей и шаблон.

Вышитые своими руками открытки на 8 Марта

Эти открытки делать не так сложно, как может показаться на первый взгляд. На плотный картон нанесите контур сердца или цветка, и просто соединяйте при помощи иголки и ниток противоположные края рисунка. С таким заданием справится даже ребенок. Детальный мастер-класс с фото можно посмотреть в нашей статье "Как сделать своими руками открытку с вышитым сердцем".

Объемные открытки на 8 Марта

Красивые 3D-открытки станут оригинальным подарком маме на 8 Марта. Как их делать — смотрите чуть ниже в видео уроке на примере открытки с единорогом.

Открытка с объемными цветами внутри

Эта невероятно красивая открытка, конечно, не самая простая поделка из тех, что можно придумать на 8 Марта. Но, поверьте, радость и удивление мамы, которая получит такой необыкновенный подарок, да еще и сделанный своими руками, стоят потраченного времени.

Открытки с пальчиковыми рисунками

Эти варианты открыток на 8 Марта подойдут для самых маленьких. Детям нужно будет всего лишь обмакнуть пальцы в краски и несколько раз ткнуть в рисунок.

Открытка-аппликация на 8 Марта

Оригинальный вариант открыток — аппликация из того, что есть под рукой: будь то живые цветы или макароны. Кстати, можно предложить самым маленьким детям сделать своими руками в подарок маме на 8 Марта — бусы из макарон.

Открытки на 8 Марта из вырезанных сердечек

Открытка маме, сделанная из множества сердец. Вряд ли что-то может быть трогательнее, чем этот подарок.

Открытки с цветами из полосок бумаги

Для такой открытки понадобятся тонкие полоски бумаги. Их нужно будет склеить, как показано на картинке, чтобы получились объемные цветы.

Открытка с фотографией ребенка

Оригинальная открытка на 8 Марта, в центре которых детские фотографии, растрогает маму до слез.

Открытки на 8 Марта из пуговиц

Отгадайте загадку. Что общего у мамы и пуговицы? На них все держится. Именно поэтому мы предлагаем сделать открытку на 8 Марта из пуговиц.

Открытки на 8 Марта из цветной бумаги

Чтобы сделать эту открытку на 8 Марта в подарок маме, не нужно обладать особыми навыками. С ней справится даже ребенок. Вырезаем из цветной бумаги лепестки и клеим их на картон.

Открытка-сюрприз

Представьте удивление мамы, когда она получит такой сюрприз в конверте. В первом случае это открытка в виде двух ладоней, с сердцем внутри. А во втором — радуга из бумаги, сложенная гармошкой. Добавьте трогательное поздравление с 8 Марта и все! Подарок своими руками готов!

Открытка "Мимоза"

Необычную открытку для мамы на 8 Марта можно сделать с помощью дырокола и яркой бумаги. Техника максимально проста, самое главное — найти дома дырокол. Покупаем желтую и голубую бумагу и начинаем творить.

"Сладкие" открытки на 8 Марта

Можно порадовать маму открыткой в кулинарном стиле. Такое поздравление на 8 Марта будет очень милым. Мотивы могут быть разными: от баночки варенья до кекса или чашечки кофе. Берем картон, ножницы, краски и начинаем волшебство.

Фото www.handmadecharlotte.com

Открытка "Бабочка"

Сделать открытку с бабочкой, символом весны и возрождения, своими руками очень просто.

Первый способ. Нарисуйте бабочку на бумаге, разукрасьте и вырежьте. Согните по середине и приклейте к картону.

Второй вариант открытки с бабочкой на 8 Марта. Обводим детские ладошки на бумаге, вырезаем получившиеся фигуры — это будут крылья бабочки. Затем остается нарисовать и вырезать туловище, голову, и склеить все детали.

Открытки с цветами в стиле квиллинг

Эта техника для детей постарше и для взрослых. Однако открытки с цветами в стиле квиллинг получаются невероятно трогательными и оригинальными. Для того, чтобы сделать такую открытку понадобятся специальные полоски бумаги, клей и инструкция.

Мамин портрет

Портрет мамы, сделанный в виде аппликации, тоже может быть прекрасной открыткой на 8 Марта. Мамы смогут увидеть себя глазами своих детей. И такую открытку мама точно будет хранить долгие годы.

Открытка "Гиацинт"

Открытку с гиацинтами можно сделать в виде аппликации из цветной бумаги, как показано на картинках ниже.

Уверены, что у вас хватит вдохновения усовершенствовать эти открытки маме на 8 Марта, добавив что-то от себя.

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