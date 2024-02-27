Лідери "Вишеградської четвірки" публічно посперечались через Україну: подробиці

Погляди прем'єрів розійшлися

Прем'єр-міністри чотирьох країн "Вишеградської групи" (Чехія, Словаччина, Польща, Угорщина) висловили різні погляди на повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Такі заяви вони зробили після саміту у вівторок, 27 лютого, в Празі.

Прем’єр Чехії Петр Фіала на пресконференції після саміту визнав, що "Вишеградська четвірка" розходиться в поглядах на причини російської агресії в Україні і на форми допомоги, яку вони готові надати Києву, пише "Європейська правда". За його словами, Чехія та Польща надають Україні військову допомогу, тоді як Угорщина та Словаччина не поділяють цієї позиції, але готові долучитися в інший спосіб – гуманітарний чи фінансовий.

Своєю чергою голова угорського уряду Віктор Орбан це підтвердив. Він погодився, що агресія Росії є порушенням міжнародного права і що Україна потребує допомоги, але додав, що Угорщина не відправлятиме Києву зброю.

Орбан також закликав до якнайшвидших мирних переговорів, і "чим швидше, тим краще". З ним публічно не погодився Фіала. Він наголосив, що не вірить у пацифістські рішення і що, поступившись агресору, можна досягти довгострокового миру.

З угорським колегою погодився голова словацького уряду Роберт Фіцо. Він заявив, що визнає і поважає незалежність України. Але він також зазначив, що і Україна, і Російська Федерація потребують гарантій безпеки.

Прем’єр Польщі Дональд Туск після саміту "Вишеградської четвірки" висловив сподівання, що країни можуть хоча б частково співпрацювати в питанні допомоги Україні й що підтримка Києва "має бути більш однозначною". Але й він, як і Фіала, відкинув заклики до "якнайшвидших" переговорів.

"Моральна, політична та історична оцінка того, що відбувається сьогодні в Україні, повинна бути чіткою. У таких питаннях, як оцінка того, хто є жертвою, хто є агресором, немає місця для переговорів", — підкреслив Туск.

Нагадаємо, чеський президент Петр Павел 17 лютого заявив, що його країна знайшла півмільйона снарядів калібру 155 мм, і ще 300 тис. снарядів калібру 122 мм, які вони зможуть переправити в Україну за кілька тижнів, якщо швидко знайдуть відповідне фінансування.

Своєю чергою високий представник з питань дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель зазначив, що офіційних обмежень для закупівлі снарядів за межами ЄС немає. Однак станом на сьогодні рішення про фінансування досі не прийняте.