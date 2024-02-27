Лидеры "Вышеградской четверки" публично поспорили после саммита: подробности

Взгляды премьеров разошлись

Премьер-министры четырех стран "Вышеградской группы" (Чехия, Словакия, Польша, Венгрия) выразили разные взгляды на полномасштабное вторжение России в Украину. Такие заявления они сделали после саммита во вторник, 27 февраля, в Праге.

Премьер Чехии Петр Фиала на пресс-конференции после саммита признал, что "Вышеградская четверка" расходится во взглядах на причины российской агрессии в Украине и на формы помощи, которую они готовы предоставить Киеву, пишет "Европейская правда". По его словам, Чехия и Польша оказывают Украине военную помощь, тогда как Венгрия и Словакия не разделяют эту позицию, но готовы присоединиться другим способом – гуманитарным или финансовым.

В свою очередь глава венгерского правительства Виктор Орбан это подтвердил. Он согласился, что агрессия России является нарушением международного права и Украина нуждается в помощи, но добавил, что Венгрия не будет отправлять Киеву оружие.

Орбан также призвал к скорейшим мирным переговорам, и "чем быстрее, тем лучше". С ним публично не согласился Фиала. Он подчеркнул, что не верит в пацифистские решения и что, уступив агрессору, можно достичь долгосрочного мира.

С венгерским коллегой согласился глава словацкого правительства Роберт Фицо. Он заявил, что признает и уважает независимость Украины. Но он также отметил, что и Украина, и Российская Федерация нуждаются в гарантиях безопасности.

Премьер Польши Дональд Туск после саммита "Вышеградской четверки" выразил надежду, что страны могут хотя бы частично сотрудничать в вопросе помощи Украине и что поддержка Киева "должна быть более однозначной". Но и он, как и Фиала, отверг призывы к "скорейшим" переговорам.

"Моральная, политическая и историческая оценка происходящего сегодня в Украине должна быть четкой. В таких вопросах, как оценка того, кто является жертвой, кто является агрессором, нет места для переговоров", — подчеркнул Туск.

Напомним, чешский президент Петр Павел 17 февраля заявил, что его страна нашла полмиллиона снарядов калибра 155 мм и еще 300 тыс. снарядов калибра 122 мм, которые они смогут переправить в Украину через несколько недель, если быстро найдут соответствующее финансирование.

В свою очередь высокий представитель по вопросам дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель отметил, что официальных ограничений для закупки снарядов за пределами ЕС нет. Однако по состоянию на сегодняшний день решение о финансировании до сих пор не принято.