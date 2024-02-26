"Найбільший ідіотизм в історії": Туск пояснив, що буде, якщо Україна та Польща посваряться

Польський прем'єр закликав знайти вирішення ситуації

Україна та Польща мають знайти спільне рішення щодо українського експорту. Це не має перешкоджати інтересам ані України, ані польських фермерів, які продовжують блокувати український кордон.

Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо, пише Ukrayina.pl. За його словами, Польща готова співфінансувати український експорт до країн, які потребують збіжжя.

"Цією тривогою сьогодні охоплена вся Європа. Треба шукати рішення. Ми говорили про те, як Канада і Польща можуть радикально збільшити можливості експорту українського зерна до нужденних і голодуючих країн. Польща готова брати активну участь і співфінансувати таку діяльність, що може стати великим полегшенням: для польських і європейських фермерів, для України й для тих, хто чекає на дешеву їжу", — сказав польський прем'єр.

Туск наголосив, що Україна, Польща та Європейська Комісія повинні знайти вирішення ситуації стосовно експорту українського збіжжя. Водночас він підкреслив, що "жертвами того чи іншого рішення не можуть бути польські фермери".

За його словами, у такий критичний момент, Україна та Польща повинні вирішити це непорозуміння, адже "це був би найбільший ідіотизм в історії, якби ми посварилися і не знайшли рішення цій справі". Туск додав, що Варшава та Київ "потрібні зараз один одному, як ніколи раніше".

Нагадаємо, 23 лютого представники українського уряду на чолі із прем'єр-міністром Денисом Шмигалем прибули на кордон з Польщею для зустрічі з польськими урядовцями. Але представники Польщі не з'явилися, тому зустріч не відбулась.