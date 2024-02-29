Цього ніколи не буде: Буданов поставив крапку у питанні "заморозки війни"

Росіяни сплять та бачать, щоб Україна погодилася на "заморозку" війни

Будь-яка "заморозка" війни з російським терористичним режимом буде означати, що Україна визнає окупацію її територій. Україна цього робити ніколи не буде, тому про будь-яку "заморозку" говорити нема сенсу.

Про це заявив керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов в інтервʼю CBC News. Він сказав, що Росія зараз у такому стані, що для Кремля було б за велике щастя змусити Україну погодитися на припинення війни та визнання окупованих територій за РФ.

"У цьому разі вони б святкували перемогу. Цього ніколи не станеться", – підкреслив він.

Варто зазначити, що останнім часом РФ все частіше порушує тему переговорів щодо війни в Україні. Так, наприклад, нещодавно глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Росія готова домовитись із Заходом щодо війни в Україні, але виключно на своїх умовах. А 18 лютого про те ж саме заявив російський диктатор Володимир Путін.

В РНБО вважають, що чутки про те, що російський диктатор Володимир Путін готовий до мирних переговорів не містять справжнього підґрунтя. А висловлюючи натяки на перемовини та підкріплюючи це фейками, Кремль прагне знизити підтримку України.

Раніше "Телеграф" писав, що для написання статті в The New York Times про начебто готовність Росії до миру РФ залучила завербованих американських журналістів. Їх співпраця з російськими спецслужбами почалася за часів їхньої роботи у РФ.