"Досягли межі": глава МЗС Туреччини висловився про війну РФ проти України, переговори та окупацію територій

В Анкарі вважають, що настав час говорити про припинення вогню

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив про необхідність проведення переговорів щодо припинення вогню в Україні. Очільник МЗС Туреччини сподівається, що вони відбудуться найближчим часом.

Таку заяву Фідан зробив наприкінці дипломатичного форуму в Анталії, після зустрічі зі своїм колегою, російським міністром Лавровим. За його словами, під час зустрічі, вони обговорили цілу низку питань, зокрема і "питання України".

"Наш погляд на Україну полягає в тому, що обидві сторони, схоже, досягли межі результатів, яких вони можуть досягти за допомогою війни. Іншими словами, ми вважаємо, що, можливо, настав час розпочати певний діалог у напрямку припинення вогню. Звичайно, це не означає визнання окупації, але ми вважаємо, що настав час відокремити питання визнання окупації та суверенітету від припинення вогню", — сказав Фідан.

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Очільник турецького МЗС вказав на тисячі жертв війни в центрі Європи у XXI столітті, а також на руйнування інфраструктури та житлових будинків, підкресливши, що "цьому потрібно якось покласти край".

"Щоб зупинити це, необхідно прийняти деякі переговори. До цієї думки слід звикнути. Іншими словами, я думаю, що ми досягли межі, за якою може йти війна з обох боків. Звичайно, я ще раз хочу сказати, що не йдеться про визнання окупації", — сказав міністр.

Раніше, у відеозверненні до учасників саміту Україна — Південно-Східна Європа, що відбувся в Албанії, президент Туреччини Реджеп Ердоган також говорив про мирні переговори з Росією. Так, Туреччина заявила про те, що готова надати майданчик для таких переговорів.

Варто зауважити, що від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Туреччина намагається "всидіти на двох стільцях". Країна має спільний морський кордон як з Україною, так і з Росією в Чорному морі, а відтак, намагається підтримувати добрі зв’язки з обома країнами.

Так, Анкара надала військову підтримку Україні та висловила підтримку територіальної цілісності нашої держави, але водночас виступає проти низки санкцій щодо Росії.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що парламент Туреччини схвалив заявку Швеції до НАТО. Рішення підтримали переважна більшість депутатів.