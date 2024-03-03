"Достигли предела": глава МИД Турции высказался о войне РФ против Украины, переговорах и оккупации территорий

В Анкаре считают, что пора говорить о прекращении огня

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил о необходимости проведения переговоров по прекращению огня в Украине. Глава турецкого МИДа надеется, что они состоятся в ближайшее время.

Такое заявление Фидан сделал в конце дипломатического форума в Анталии, после встречи со своим коллегой, российским министром Лавровым. По его словам, во время встречи они обсудили целый ряд вопросов, в том числе и "вопрос Украины".

"Наш взгляд на Украину состоит в том, что обе стороны, похоже, достигли предела результатов, которых они могут достичь с помощью войны. Другими словами, мы считаем, что, возможно, пора начать определенный диалог в направлении прекращения огня. Конечно, это не означает признание оккупации, но мы считаем, что пора отделить вопрос признания оккупации и суверенитета от прекращения огня", — сказал Фидан.

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Глава турецкого МИД указал на тысячи жертв войны в центре Европы в XXI веке, а также на разрушение инфраструктуры и жилых домов, подчеркнув, что "этому нужно как-то положить конец".

"Чтобы остановить это, необходимо принять некоторые переговоры. К этому мнению следует привыкнуть. Другими словами, я думаю, что мы достигли предела, за которым может идти война с обеих сторон. Конечно, я еще раз хочу сказать, что речь не идет о признании оккупации ", — сказал министр.

Ранее, в видеообращении к участникам саммита Украина — Юго-Восточная Европа, который состоялся в Албании, президент Турции Реджеп Эрдоган также говорил о мирных переговорах с Россией. Так, Турция заявила о том, что готова предоставить площадку для подобных переговоров.

Стоит отметить, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину Турция пытается "усидеть на двух стульях". Страна имеет общую морскую границу как с Украиной, так и с Россией в Черном море, а значит, пытается поддерживать хорошие связи с обеими странами.

Так, Анкара оказала военную помощь Украине и выразила поддержку территориальной целостности нашего государства, но в то же время выступает против ряда санкций в отношении России.

Напомним, ранее мы писали о том, что парламент Турции одобрил заявку Швеции в НАТО. Решение поддержало подавляющее большинство депутатов.