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Ні року без тачки. Чим запам’ятався нардеп Торохтій за п’ять років у Раді

Автор
Анастасія Галата Анастасія Галата
Дата публікації
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Автор
Богдан Торохтій Новина оновлена 02 квітня 2024, 14:20
Богдан Торохтій. Фото Колаж "Телеграфу"

Поки Рада зачинена для преси, стежимо за депутатами крізь відкриті реєстри

"Телеграф" продовжує серію матеріалів #ЯкийТиНардеп про ефективність народних обранців, які просиділи у парламенті майже п’ять років. Дізнаємося, хто скільки законопроєктів подав, чи прогулював засідання та яким є стан їх фінансів.

Одіозний нардеп від групи "За майбутнє" Богдан Торохтій у 2023 році купив Jaguar 2021 року, а у 2022 отримав Мерседес Ґелендваґен від дружини. На автопарку "свято життя" нардепа під час війни не закінчується. Його родина ще й купила дорогу нерухомість та почала будівництво, а сам він вилетів з фракції за подорожі. Розповідаємо про нього детальніше.

Коротке досьє

У 2019 році був обраний до Ради від "Слуги народу" (№105 у списку).

У 2023 році Торохтія виключили з фракції за часті поїздки за кордон під час війни. Після цього нардеп увійшов до групи "За майбутнє".

Член Комітету з аграрної та земельної політики.

Ефективність

За іронією, Торохтій — один з ініціаторів законопроєкту про заборону на виїзд з країни народних депутатів. Він порушив свою ж ініціативу і за це був виключений з фракції.

Скільки законопроєктів подав Торохтій за 5 років
Ефективність роботи у Раді з 2019 по 2024 рр.

Показові голосування:

  • скандальна містобудівна реформа — "за"
  • проєкт № 10206 про закриття корупційних справи, відкритих до 2018 — "за".

Чи збіднів/збагатів

Аліна Левченко та Богдан Торохтій спільне фото
Аліна Левченко та Богдан Торохтій

Якщо поглянути у декларацію Торохтія та кілька журналістських, розслідувань, то фінансові у нього йдуть непогано, родина процвітає.

У декларації багато увазі приділяється дружині політика Аліні Левченко. Приміром, у перший рік війни вона купила чоловіку Мерседес Ґелендваґен й квартиру у Болгарії собі. Вона є донькою футбольного тренера Віталія Левченка, з лютого 2023 року була радницею гендиректора ДП "Антонов".

Mercedes-Benz як у Богдана Торохтія
Мерседес Ґелендваґен нардеп отримав у подарунок від дружини

Війна — не перешкода їздити на новеньких авто. У перший рік війни, 2022, подружжя купило аж чотири машини. У грудні 2022 року Аліна придбала новенький позашляховик Range Rover, випущений того ж року та Mercedes-Benz чоловіку. Якщо вірити документам, то Mercedes "відхопили" за 10 тисяч грн. Продав його потім Торохтій за ринковою ціною 169,5 тисяч доларів, пише BIHUS.Info.

Машини Торохтія інфографіка
Чотири машини купила родина у перший рік війни

У 2023 році Торохтій купив автівку Jaguar F-Type 2021 за 1,8 млн грн (це 48 тис. доларів, ринкова ціна на Auto.ria 70 тис. дол.). Дружина нардепа придбала статусний Mercedes-Benz eqs 2022 року випуску за 7,1 млн грн (це 181 тис. дол.).

Станом на 2023 рік у подружжя разом 7 своїх авто, 1 — в оренді. Як виглядає весь автопарк подружжя:

Усі машини Торохтія 2023 інфографіка
Що в гаражі у родини Богдана Торохтія

Квартира й паркомісце у Києві з’явилася у власності дружини у 2022-2023 рр, а у 2022 р. — апартаменти з паркомісцем у Болгарії. Влітку 2022 року дружина почала будувати будинок у с. Плюти під Києвом площею 186.6 м. кв.

Скандали

Здебільшого скандали пов’язані із фінансовим станом Торохтія. У 2020-му році Торохтій проголосив себе безхатьком і отримував від держави компенсацію з держбюджету на оренду. При цьому, він мав 150 тисяч доларів, понад 2 млн грн і більш як 30 тисяч євро, і орендував BMW 528I, Audi A5 і Jaguar XJ.

У 2021-му Торохтій не вніс у декларацію майно Аліни Левченко як своєї співмешканки (з 2021-го дружини), зокрема квартиру у ЖК "PecherSKY Luxury Apartments".

Він та його родина стали власниками нерухомості й автівок після повномасштабного вторгнення Росії. Журналісти виявляли у дружини Торохтія незадекларовані коштовності.

Окрім цього, Богдан Торохтій збрехав журналістам, що не їздив у Болгарію з дружиною у серпні 2022 року. Хоча журналісти довели протилежне завдяки соцмережам жінки.

Як повідомляв "Телеграф", 8 грудня 2023 року Верховна Рада позбавила мандатів трьох нардепів, які самі виявили бажання достроково припинити парламентську діяльність. Саме тоді кількість нардепів досягла 401.

Теги:
#Верховна Рада #Декларація про доходи #Торохтій #ЯкийТиНардеп