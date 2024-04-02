Ні року без тачки. Чим запам’ятався нардеп Торохтій за п’ять років у Раді

Поки Рада зачинена для преси, стежимо за депутатами крізь відкриті реєстри

"Телеграф" продовжує серію матеріалів #ЯкийТиНардеп про ефективність народних обранців, які просиділи у парламенті майже п’ять років. Дізнаємося, хто скільки законопроєктів подав, чи прогулював засідання та яким є стан їх фінансів.

Одіозний нардеп від групи "За майбутнє" Богдан Торохтій у 2023 році купив Jaguar 2021 року, а у 2022 отримав Мерседес Ґелендваґен від дружини. На автопарку "свято життя" нардепа під час війни не закінчується. Його родина ще й купила дорогу нерухомість та почала будівництво, а сам він вилетів з фракції за подорожі. Розповідаємо про нього детальніше.

Коротке досьє

У 2019 році був обраний до Ради від "Слуги народу" (№105 у списку).

У 2023 році Торохтія виключили з фракції за часті поїздки за кордон під час війни. Після цього нардеп увійшов до групи "За майбутнє".

Член Комітету з аграрної та земельної політики.

Ефективність

За іронією, Торохтій — один з ініціаторів законопроєкту про заборону на виїзд з країни народних депутатів. Він порушив свою ж ініціативу і за це був виключений з фракції.

Ефективність роботи у Раді з 2019 по 2024 рр.

Показові голосування:

скандальна містобудівна реформа — "за"

проєкт № 10206 про закриття корупційних справи, відкритих до 2018 — "за".

Чи збіднів/збагатів

Аліна Левченко та Богдан Торохтій

Якщо поглянути у декларацію Торохтія та кілька журналістських, розслідувань, то фінансові у нього йдуть непогано, родина процвітає.

У декларації багато увазі приділяється дружині політика Аліні Левченко. Приміром, у перший рік війни вона купила чоловіку Мерседес Ґелендваґен й квартиру у Болгарії собі. Вона є донькою футбольного тренера Віталія Левченка, з лютого 2023 року була радницею гендиректора ДП "Антонов".

Мерседес Ґелендваґен нардеп отримав у подарунок від дружини

Війна — не перешкода їздити на новеньких авто. У перший рік війни, 2022, подружжя купило аж чотири машини. У грудні 2022 року Аліна придбала новенький позашляховик Range Rover, випущений того ж року та Mercedes-Benz чоловіку. Якщо вірити документам, то Mercedes "відхопили" за 10 тисяч грн. Продав його потім Торохтій за ринковою ціною 169,5 тисяч доларів, пише BIHUS.Info.

Чотири машини купила родина у перший рік війни

У 2023 році Торохтій купив автівку Jaguar F-Type 2021 за 1,8 млн грн (це 48 тис. доларів, ринкова ціна на Auto.ria 70 тис. дол.). Дружина нардепа придбала статусний Mercedes-Benz eqs 2022 року випуску за 7,1 млн грн (це 181 тис. дол.).

Станом на 2023 рік у подружжя разом 7 своїх авто, 1 — в оренді. Як виглядає весь автопарк подружжя:

Що в гаражі у родини Богдана Торохтія

Квартира й паркомісце у Києві з’явилася у власності дружини у 2022-2023 рр, а у 2022 р. — апартаменти з паркомісцем у Болгарії. Влітку 2022 року дружина почала будувати будинок у с. Плюти під Києвом площею 186.6 м. кв.

Скандали

Здебільшого скандали пов’язані із фінансовим станом Торохтія. У 2020-му році Торохтій проголосив себе безхатьком і отримував від держави компенсацію з держбюджету на оренду. При цьому, він мав 150 тисяч доларів, понад 2 млн грн і більш як 30 тисяч євро, і орендував BMW 528I, Audi A5 і Jaguar XJ.

У 2021-му Торохтій не вніс у декларацію майно Аліни Левченко як своєї співмешканки (з 2021-го дружини), зокрема квартиру у ЖК "PecherSKY Luxury Apartments".

Він та його родина стали власниками нерухомості й автівок після повномасштабного вторгнення Росії. Журналісти виявляли у дружини Торохтія незадекларовані коштовності.

Окрім цього, Богдан Торохтій збрехав журналістам, що не їздив у Болгарію з дружиною у серпні 2022 року. Хоча журналісти довели протилежне завдяки соцмережам жінки.

Як повідомляв "Телеграф", 8 грудня 2023 року Верховна Рада позбавила мандатів трьох нардепів, які самі виявили бажання достроково припинити парламентську діяльність. Саме тоді кількість нардепів досягла 401.