Майже 3 млн менше: Зеленський оприлюднив декларацію про доходи за минулий рік

Залишок грошових коштів родини президента зменшився

Відповідно до вимог закону, президент України Володимир Зеленський оприлюднив декларацію про майно, доходи, витрати та зобов'язання фінансового характеру за 2023 рік. Згідно з документом доходи голови держави, а також його сім’ї склали майже 12,5 млн гривень.

Про це повідомляє офіційний сайт президента. Окремо зазначено, що суттєву частку доходів принесли продажі ОВДП — облігації внутрішніх державних позик України.

"Доходи родини Володимира Зеленського у 2023 році переважно складалися із заробітної плати, відсотків банку та доходу від надання нерухомості в оренду. Загалом ця сума становила 4 млн 967 тис. 036 грн", — йдеться в повідомленні.

Також зазначено, що збільшення доходів у порівнянні з минулим роком відбулося у зв’язку з відновленням орендних платежів. Загалом, залишок грошових коштів родини президента на кінець минулого року зменшився майже на 3 млн.

Крім того, згідно з оприлюдненою декларацією, будь-яких суттєвих змін минулого року щодо активів, нерухомого майна чи транспортних засобів не відбулося. Переглянути декларацію можна за посиланням.

Нагадаємо, наприкінці січня цього року президент оприлюднив декларацію за 2022 рік. Доходи глави держави та членів його сім'ї становили 3 млн 692 тисяч 683 гривень, тоді як доходи за 2021 рік були у розмірі 10 млн 824 тисяч 507 гривень.