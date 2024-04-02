Ни года без тачки. Чем запомнился нардеп Торохтий за пять лет в Раде

Пока Рада закрыта для прессы, следим за депутатами через открытые реестры

"Телеграф" продолжает серию материалов #КакойТыНардеп об эффективности народных избранников, просидевших в парламенте почти пять лет. Узнаем, кто сколько законопроектов подал, прогуливал ли заседание и каково состояние их финансов.

Одиозный нардеп от группы "За майбутнє" Богдан Торохтий в 2023 году купил Jaguar в 2021 году, а в 2022 году получил Мерседес Гелендваген от жены. На автопарке "праздник жизни" нардепа во время войны не заканчивается. Его семья еще купила дорогую недвижимость и начала строительство, а сам он вылетел из фракции за путешествия. Рассказываем о нем поподробнее.

Краткое досье

В 2019 году был избран в Раду от "Слуги народа" (№105 в списке).

В 2023 году Торохтия исключили из фракции за частые поездки за границу во время войны. После этого нардеп вошел в группу "За майбутнє".

Член Комитета по аграрной и земельной политике.

Эффективность

По иронии, Торохтий – один из инициаторов законопроекта о запрете на выезд из страны народных депутатов. Он нарушил свою же инициативу и за это был исключен из фракции.

Эффективность работы в Раде с 2019 по 2024 гг.

Показательные голосования:

скандальная градостроительная реформа — "за"

проект № 10206 о закрытии коррупционных дела, открытых до 2018 — "за".

Или обеднел/обогатил

Алина Левченко и Богдан Торохтий

Если посмотреть в декларацию Торохтия и несколько журналистских расследований, то финансовые у него идут неплохо, семья процветает.

В декларации многое вниманию уделяется жене политика Алине Левченко. К примеру, в первый год войны она купила мужу Мерседес Гелендваген и квартиру в Болгарии себе. Она дочь футбольного тренера Виталия Левченко, с февраля 2023 года была советницей гендиректора ГП "Антонов".

Мерседес Гелендваген нардеп получил в подарок от жены

Война – не помеха ездить на новеньких авто. В первый год войны, 2022, супруги купили четыре машины. В декабре 2022 года Алина приобрела новый внедорожник Range Rover, выпущенный в том же году и Mercedes-Benz мужу. Если верить документам, то Mercedes "урвали" за 10 тыс. грн. Продал его затем Торохтий по рыночной цене 169,5 тысячи долларов, пишет BIHUS.Info.

Четыре машины купила семья в первый год войны

В 2023 году Торохтий купил автомобиль Jaguar F-Type 2021 за 1,8 млн грн (это 48 тыс. долларов, рыночная цена на Auto.ria 70 тыс. долл.). Жена нардепа приобрела статусный Mercedes-Benz eqs 2022 выпуска за 7,1 млн грн (это 181 тыс. долл.).

По состоянию на 2023 год у супругов вместе 7 своих авто, 1 – в аренде. Как выглядит весь автопарк супругов:

Что в гараже у семьи Богдана Торохтия

Квартира и паркоместо в Киеве появилась в собственности жены в 2022-2023 гг., а в 2022 г. — апартаменты с паркоместом в Болгарии. Летом 2022 года жена начала строить здание в с. Плюты под Киевом площадью 186 м кв.

Скандалы

В большинстве своем скандалы связаны с финансовым состоянием Торохтия. В 2020 году Торохтий провозгласил себя бездомным и получал от государства компенсацию из госбюджета на аренду. При этом он имел 150 тысяч долларов, более 2 млн грн и более 30 тысяч евро, и арендовал BMW 528I, Audi A5 и Jaguar XJ.

В 2021 году Торохтий не внес в декларацию имущество Алины Левченко как своей сожительницы (с 2021-го жены), в частности квартиру в ЖК "PecherSKY Luxury Apartments".

Он и его семья стали владельцами недвижимости и автомобилей после полномасштабного вторжения России. Журналисты обнаруживали у жены Торохтия незадекларированные драгоценности.

Кроме этого, Богдан Торохтий соврал журналистам, что не ездил в Болгарию с женой в августе 2022 года. Хотя журналисты доказали обратное благодаря соцсетям женщины.

Как сообщал "Телеграф", 8 декабря 2023 года Верховная Рада лишила мандатов трех нардепов, которые сами изъявили желание досрочно прекратить парламентскую деятельность. В это время количество нардепов достигло 401.