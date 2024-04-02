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Ни года без тачки. Чем запомнился нардеп Торохтий за пять лет в Раде

Автор
Анастасия Галата Анастасия Галата
Дата публикации
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Автор
Богдан Торохтий Новость обновлена 02 апреля 2024, 14:20
Богдан Торохтий. Фото Коллаж "Телеграфа"

Пока Рада закрыта для прессы, следим за депутатами через открытые реестры

"Телеграф" продолжает серию материалов #КакойТыНардеп об эффективности народных избранников, просидевших в парламенте почти пять лет. Узнаем, кто сколько законопроектов подал, прогуливал ли заседание и каково состояние их финансов.

Одиозный нардеп от группы "За майбутнє" Богдан Торохтий в 2023 году купил Jaguar в 2021 году, а в 2022 году получил Мерседес Гелендваген от жены. На автопарке "праздник жизни" нардепа во время войны не заканчивается. Его семья еще купила дорогую недвижимость и начала строительство, а сам он вылетел из фракции за путешествия. Рассказываем о нем поподробнее.

Краткое досье

В 2019 году был избран в Раду от "Слуги народа" (№105 в списке).

В 2023 году Торохтия исключили из фракции за частые поездки за границу во время войны. После этого нардеп вошел в группу "За майбутнє".

Член Комитета по аграрной и земельной политике.

Эффективность

По иронии, Торохтий – один из инициаторов законопроекта о запрете на выезд из страны народных депутатов. Он нарушил свою же инициативу и за это был исключен из фракции.

Сколько законопроектов подал Торохтий за 5 лет
Эффективность работы в Раде с 2019 по 2024 гг.

Показательные голосования:

  • скандальная градостроительная реформа — "за"
  • проект № 10206 о закрытии коррупционных дела, открытых до 2018 — "за".

Или обеднел/обогатил

Алина Левченко и Богдан Торохтий общие фото
Алина Левченко и Богдан Торохтий

Если посмотреть в декларацию Торохтия и несколько журналистских расследований, то финансовые у него идут неплохо, семья процветает.

В декларации многое вниманию уделяется жене политика Алине Левченко. К примеру, в первый год войны она купила мужу Мерседес Гелендваген и квартиру в Болгарии себе. Она дочь футбольного тренера Виталия Левченко, с февраля 2023 года была советницей гендиректора ГП "Антонов".

Mercedes-Benz как у Богдана Торохтия
Мерседес Гелендваген нардеп получил в подарок от жены

Война – не помеха ездить на новеньких авто. В первый год войны, 2022, супруги купили четыре машины. В декабре 2022 года Алина приобрела новый внедорожник Range Rover, выпущенный в том же году и Mercedes-Benz мужу. Если верить документам, то Mercedes "урвали" за 10 тыс. грн. Продал его затем Торохтий по рыночной цене 169,5 тысячи долларов, пишет BIHUS.Info.

Машины Торохтия инфографика
Четыре машины купила семья в первый год войны

В 2023 году Торохтий купил автомобиль Jaguar F-Type 2021 за 1,8 млн грн (это 48 тыс. долларов, рыночная цена на Auto.ria 70 тыс. долл.). Жена нардепа приобрела статусный Mercedes-Benz eqs 2022 выпуска за 7,1 млн грн (это 181 тыс. долл.).

По состоянию на 2023 год у супругов вместе 7 своих авто, 1 – в аренде. Как выглядит весь автопарк супругов:

Все машины Торохтия 2023 инфографика
Что в гараже у семьи Богдана Торохтия

Квартира и паркоместо в Киеве появилась в собственности жены в 2022-2023 гг., а в 2022 г. — апартаменты с паркоместом в Болгарии. Летом 2022 года жена начала строить здание в с. Плюты под Киевом площадью 186 м кв.

Скандалы

В большинстве своем скандалы связаны с финансовым состоянием Торохтия. В 2020 году Торохтий провозгласил себя бездомным и получал от государства компенсацию из госбюджета на аренду. При этом он имел 150 тысяч долларов, более 2 млн грн и более 30 тысяч евро, и арендовал BMW 528I, Audi A5 и Jaguar XJ.

В 2021 году Торохтий не внес в декларацию имущество Алины Левченко как своей сожительницы (с 2021-го жены), в частности квартиру в ЖК "PecherSKY Luxury Apartments".

Он и его семья стали владельцами недвижимости и автомобилей после полномасштабного вторжения России. Журналисты обнаруживали у жены Торохтия незадекларированные драгоценности.

Кроме этого, Богдан Торохтий соврал журналистам, что не ездил в Болгарию с женой в августе 2022 года. Хотя журналисты доказали обратное благодаря соцсетям женщины.

Как сообщал "Телеграф", 8 декабря 2023 года Верховная Рада лишила мандатов трех нардепов, которые сами изъявили желание досрочно прекратить парламентскую деятельность. В это время количество нардепов достигло 401.

Теги:
#Верховная Рада #Декларация о доходах #Торохтий #КакойТыНардеп