Стільки не заробляє? У рівненського військкома-любителя жінок помітили цікаве в декларації

Зарплата за рік складає ледве більше 400 000 грн

Очільник Рівненського територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) підполковник Олександр Ярмошевич, який потрапив у любовний скандал через поцілунки на робочому місці, за час війни придбав собі дорогий автомобіль. Вартість позашляховика AUDI Q7 складає півмільйона гривень.

У той час, як заробітна плата, глави ТЦК складає трохи більш як 400 тисяч гривень. Про це свідчать податкові декларації Олександра Ярмошевича.

Водночас дружина скандального військкома Валентина збагачує сімейний бюджет на більші суми. Так лише за рік вона заробила майже вдвічі більше за чоловіка — 800 тисяч гривень.

Зауважимо, що середня ринкова ціна автомобіля AUDI Q7 в Україні починається від 20 тисяч доларів, що у перерахунку майже 800 000 грн.

AUDI Q7

Водночас після початку повномасштабного вторгнення, 14 квітня 2022 року, керівник ТЦК та СП Рівного Олександр Ярмошевич купив RENAULT LAGUNA 2.0 2008 року за 30 тисяч гривень. Нинішня вартість цієї автівки складає майже 260 тисяч гривень.

RENAULT LAGUNA

Раніше "Телеграф" писав, що одна з військовослужбовиць ЗСУ, намагаючись підтримати підполковника Олександра Ярмошевича, опублікувала фото з чоловіком, де вони цілуються. Проте реакція користувачів мережі прокотилась хвилею хейту у коментарях.