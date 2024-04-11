Ухвалений ВР закон про мобілізацію не наблизить перемогу, - Юлія Тимошенко

Юлія Тимошенко та її фракція "Батьківщина" не підтримали закон про мобілізацію, який щойно був проголосований у парламенті. Вони виступили категорично проти, зокрема тому, що в цьому законі не передбачена норма про демобілізацію військових, які відслужили в армії понад 36 місяців.

Юлія Тимошенко пояснила, що закон, який має максимум антиконституційного примусу й репресій, не зможе створити сильне військо, здатне дати відсіч ворогу.

Вона та команда "Батьківщини" вимагали внести до законопроєкту такі правки:

негайна демобілізація всіх, хто відслужив 36 місяців і більше;

встановити чіткі терміни ротацій та відпусток;

оплатити кожному, хто підпише контракт із Міноборони, разово 10 000 доларів;

збільшити вдвічі – до 200 000 гривень – грошове забезпечення кожному військовому, хто воює на передовій;

навчати новобранців щонайменше 6 місяців перед відправленням на фронт;

прибрати з закону всі репресивні позиції, які є неконституційними;

дати спокій студентам, аспірантам, викладачам, вчителям, вихователям, людям з інвалідністю і тим, хто ними опікується, а також батькам багатодітних родин;

зняти бронь з чиновників та депутатів, правоохоронців і суддів – всі мусять бути рівними перед законом;

лікувати поранених за державний кошт у медзакладах будь-якого рівня і права власності;

вчити дітей загиблих героїв у ВИШах безкоштовно.

Жодну правку до закону про мобілізацію не було враховано, і тому фракція "Батьківщина" його не підтримала в сесійній залі.